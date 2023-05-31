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Хорватский президент осудил лозунг "Слава Украине": ОП отреагировал

31 мая 2023 23:51
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Хорватский президент осудил лозунг "Слава Украине": ОП отреагировал
Президент Хорватии Зоран Миланович. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президенту Республики Хорватия Зорану Милановичу не нравится украинский лозунг "Слава Україні!". Говорит, что это якобы лозунг радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убивали тысячи евреев, поляков.

Об этом он заявил во время церемонии вручения общественных наград в Загребе. Сообщает агентство N1.

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"Если вы этого не поняли, я не могу вас перевоспитать. Но нет разницы между "За дом готовы" и "Слава Украине". Это крик самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убивали тысячи евреев, поляков... Я не хочу этого слышать в Хорватии. Меня не интересует то, что какие-то руководители на это подсели. Пусть придумают другое поздравление. и Украину. Киев далеко, Москва еще дальше", — подчеркнул президент Хорватии.

Ответ Офиса Президента Украины

На заявление Президента Хорватии отреагировал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. На странице в Twitter он дал несколько дружественных советов главе Хорватии:

  • Не надо жить инфантильными мифами российской пропаганды: сегодня это уже выглядит бессмысленно…
  • Не надо бояться правильной истории: она делает нас сильными…
  • Не надо просить смелых людей, которые воюют в Украине за свою свободу и свои семьи, сдаться, если сам не готов защищать свою землю: это просто позорно.

"И так… Героям слава! Всегда", — подытожил Подоляк.

Заявления Милановича о войне в Украине

  • Миланович считает "безумием" веру в то, что Россию можно победить в обычной войне.
  • Миланович считает, что незаконно аннексированный Россией полуостров Крым никогда не вернется в состав Украины, а усилия западных союзников по поставке техники "только продолжат войну".
  • Миланович выступил против предоставления Украине современных танков, ведь это якобы только сблизит Россию и Китай.
  • Он подчеркнул, что военным Хорватии не следует оказывать помощь Украине: "возможно, эти танки сгорят, возможно, дойдут до Крыма, но без Хорватии"

Напомним, весь май Украина, в том числе Киев, находились под плотными ракетно-дронными атаками со стороны государства-террористки России. Больше всего досталось столице, куда враг направил основной воздушный удар. В целом, начиная с 28 апреля, по Украине было выпущено по меньшей мере 140 ракет разных типов базирования и 340 ударных дронов.

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