​​​Хорватия отказала в политическом убежище пяти чеченским беженцам

Чеченские беженцы в Европе. Фото: "Радио Свобода"

Суд в Хорватии отказал пяти эмигрантам из Чечни в предоставлении статуса политических беженцев. В "Ассоциации чеченцев Европы" говорят о пристрастном решении, основанном на предположениях об исламском экстремизме.

Об этом сообщает издание "Кавказ.Реалии".

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Суд в Хорватии отказал пяти чеченским эмигрантам в предоставлении им статуса политических беженцев.

Представитель "Ассамблеи чеченцев Европы" Ида Дадуев рассказал о деталях судебного заседания.

"Участвовавшие в суде переводчики рассказали, что отказ был вынесен без каких-либо доказательств, и основан на одних предположениях, что соискатели защиты являются исламистскими экстремистами. Очень предвзятое решение", — подчеркнул Дадуев.

Что ждет чеченцев

Сейчас эти беженцы, одной из причин выезда из России назвавшие нежелание воевать в Украине, остаются в лагере для мигрантов.

Их могут как выпустить в другую страну Европы, так и депортировать обратно в Россию.

Окончательное решение о будущем чеченских эмигрантов в Хорватии пока не объявлено.

Напомним, ранее украинский Генштаб сообщал, что россияне устроили принудительную мобилизацию среди чеченцев.