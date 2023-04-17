Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow ​​​Хорватия отказала в политическом убежище пяти чеченским беженцам arrow

​​​Хорватия отказала в политическом убежище пяти чеченским беженцам

17 апреля 2023 09:16
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
​​​Хорватия отказала в политическом убежище пяти чеченским беженцам
Чеченские беженцы в Европе. Фото: "Радио Свобода"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Суд в Хорватии отказал пяти эмигрантам из Чечни в предоставлении статуса политических беженцев. В "Ассоциации чеченцев Европы" говорят о пристрастном решении, основанном на предположениях об исламском экстремизме.

Об этом сообщает издание "Кавказ.Реалии".

Читайте также:

Решение хорватского суда

Суд в Хорватии отказал пяти чеченским эмигрантам в предоставлении им статуса политических беженцев.

Представитель "Ассамблеи чеченцев Европы" Ида Дадуев рассказал о деталях судебного заседания.

"Участвовавшие в суде переводчики рассказали, что отказ был вынесен без каких-либо доказательств, и основан на одних предположениях, что соискатели защиты являются исламистскими экстремистами. Очень предвзятое решение", — подчеркнул Дадуев.

Что ждет чеченцев

Сейчас эти беженцы, одной из причин выезда из России назвавшие нежелание воевать в Украине, остаются в лагере для мигрантов.

Их могут как выпустить в другую страну Европы, так и депортировать обратно в Россию.

Окончательное решение о будущем чеченских эмигрантов в Хорватии пока не объявлено.

Напомним, ранее украинский Генштаб сообщал, что россияне устроили принудительную мобилизацию среди чеченцев.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB