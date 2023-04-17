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​​​​​​​Хорватія відмовила у політичному притулку п'ятьом чеченським біженцям

17 квітня 2023 09:16
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
​​​​​​​Хорватія відмовила у політичному притулку п'ятьом чеченським біженцям
Чеченські біженці в Європі. Фото: "Радіо Свобода"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Суд в Хорватії відмовив п’ятьом емігрантам із Чечні у наданні статусу політичних біженців. У "Асоціації чеченців Європи" говорять про упереджене рішення, засноване на припущеннях про ісламський екстремізм.

Про це повідомляє видання "Кавказ.Реалии".

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Суд у Хорватії відмовив п’ятьом чеченським емігрантам у наданні їм статусу політичних біженців.

Представник "Асамблеї чеченців Європи" Іда Дадуєв розповів про деталі судового засідання.

"Перекладачі, які брали участь у суді, розповіли, що відмова була винесена без будь-яких доказів, і заснована на одних припущеннях, що претенденти на захист є ісламістськими екстремістами. Дуже упереджене рішення", — наголосив Дадуєв.

Що чекає на чеченців

Зараз ці біженці, які однією з причин виїзду з Росії назвали небажання воювати в Україні, залишаються в таборі для мігрантів.

Їх можуть як випустити в іншу країну Європи, так і депортувати назад до Росії.

Остаточне рішення щодо майбутнього чеченських емігрантів у Хорватії поки що не оголошене.

Нагадаємо, раніше український Генштаб повідомляв, що росіяни влаштували примусову мобілізацію серед чеченців.

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