Хорватія відмовила у політичному притулку п'ятьом чеченським біженцям
Суд в Хорватії відмовив п’ятьом емігрантам із Чечні у наданні статусу політичних біженців. У "Асоціації чеченців Європи" говорять про упереджене рішення, засноване на припущеннях про ісламський екстремізм.
Про це повідомляє видання "Кавказ.Реалии".
Рішення хорватського суду
Суд у Хорватії відмовив п’ятьом чеченським емігрантам у наданні їм статусу політичних біженців.
Представник "Асамблеї чеченців Європи" Іда Дадуєв розповів про деталі судового засідання.
"Перекладачі, які брали участь у суді, розповіли, що відмова була винесена без будь-яких доказів, і заснована на одних припущеннях, що претенденти на захист є ісламістськими екстремістами. Дуже упереджене рішення", — наголосив Дадуєв.
Що чекає на чеченців
Зараз ці біженці, які однією з причин виїзду з Росії назвали небажання воювати в Україні, залишаються в таборі для мігрантів.
Їх можуть як випустити в іншу країну Європи, так і депортувати назад до Росії.
Остаточне рішення щодо майбутнього чеченських емігрантів у Хорватії поки що не оголошене.
Нагадаємо, раніше український Генштаб повідомляв, що росіяни влаштували примусову мобілізацію серед чеченців.