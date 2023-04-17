​​​​​​​Хорватія відмовила у політичному притулку п'ятьом чеченським біженцям

Чеченські біженці в Європі. Фото: "Радіо Свобода"

Суд в Хорватії відмовив п’ятьом емігрантам із Чечні у наданні статусу політичних біженців. У "Асоціації чеченців Європи" говорять про упереджене рішення, засноване на припущеннях про ісламський екстремізм.

Про це повідомляє видання "Кавказ.Реалии".

Читайте також:

Рішення хорватського суду

Суд у Хорватії відмовив п’ятьом чеченським емігрантам у наданні їм статусу політичних біженців.

Представник "Асамблеї чеченців Європи" Іда Дадуєв розповів про деталі судового засідання.

"Перекладачі, які брали участь у суді, розповіли, що відмова була винесена без будь-яких доказів, і заснована на одних припущеннях, що претенденти на захист є ісламістськими екстремістами. Дуже упереджене рішення", — наголосив Дадуєв.

Що чекає на чеченців

Зараз ці біженці, які однією з причин виїзду з Росії назвали небажання воювати в Україні, залишаються в таборі для мігрантів.

Їх можуть як випустити в іншу країну Європи, так і депортувати назад до Росії.

Остаточне рішення щодо майбутнього чеченських емігрантів у Хорватії поки що не оголошене.

Нагадаємо, раніше український Генштаб повідомляв, що росіяни влаштували примусову мобілізацію серед чеченців.