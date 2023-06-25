"Хитрый и беспринципный": Данилов о роли Лукашенко в бунте "вагнеровцев".

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Reuters

Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что к бунту ЧВК "Вагнер" причастен самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. При этом Данилов утверждает, что белорусский диктатор "хитрый и беспринципный".

Об этом Данилов сообщил в эфире телемарафона.

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Причастен ли Лукашенко к бунту Пригожина

Данилов прокомментировал военное вторжение "вагнеровцев" в Москву, которое началось с захвата Ростова и Воронежа, но затем было прекращено. Он утверждает, что Евгений Пригожин, скорее всего, не действовал самостоятельно и возможно получал поддержку от некоторых лиц из Кремля.

Алексей Данилов называет Лукашенко "хитрым и беспринципным" диктатором и оставляет открытым вопрос о том, какие действия он предпримет в будущем.

Данилов не исключает возможность того, что Лукашенко может не только возглавить этот бунт, но и предоставить активную помощь "вагнеровцам". Он подчеркивает сложность политической обстановки в Беларуси.

Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выразил уверенность в том, что конфликт, развязанный Россией против Украины, обернется внутренней войной в самой России и закончится там, где начался. При этом он уточнил, что процесс уже начался.

Также мы писали, что в развязку военного переворота Президент Владимир Путин просил вмешаться Александра Лукашенко с определенной целью. Глава Кремля не хочет брать на себя ответственность за все, что наобещали Пригожину.