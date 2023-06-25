Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow "Хитрый и беспринципный": Данилов о роли Лукашенко в бунте "вагнеровцев". arrow

"Хитрый и беспринципный": Данилов о роли Лукашенко в бунте "вагнеровцев".

25 июня 2023 09:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"Хитрый и беспринципный": Данилов о роли Лукашенко в бунте "вагнеровцев".
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что к бунту ЧВК "Вагнер" причастен самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. При этом Данилов утверждает, что белорусский диктатор "хитрый и беспринципный".

Об этом Данилов сообщил в эфире телемарафона.

Читайте также:

Причастен ли Лукашенко к бунту Пригожина

Данилов прокомментировал военное вторжение "вагнеровцев" в Москву, которое началось с захвата Ростова и Воронежа, но затем было прекращено. Он утверждает, что Евгений Пригожин, скорее всего, не действовал самостоятельно и возможно получал поддержку от некоторых лиц из Кремля.

Алексей Данилов называет Лукашенко "хитрым и беспринципным" диктатором и оставляет открытым вопрос о том, какие действия он предпримет в будущем.

Данилов не исключает возможность того, что Лукашенко может не только возглавить этот бунт, но и предоставить активную помощь "вагнеровцам". Он подчеркивает сложность политической обстановки в Беларуси.

Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выразил уверенность в том, что конфликт, развязанный Россией против Украины, обернется внутренней войной в самой России и закончится там, где начался. При этом он уточнил, что процесс уже начался.

Также мы писали, что в развязку военного переворота Президент Владимир Путин просил вмешаться Александра Лукашенко с определенной целью. Глава Кремля не хочет брать на себя ответственность за все, что наобещали Пригожину.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас