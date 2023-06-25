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"Хитрий та безпринципний": Данілов про роль Лукашенка у бунті "вагнерівців"

25 червня 2023 09:07
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"Хитрий та безпринципний": Данілов про роль Лукашенка у бунті "вагнерівців"
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Секретар РНБО Олексій Данілов висловив упевненість, що до бунту ПВК "Вагнер" причетний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. При цьому Данилов стверджує, що білоруський диктатор "хитрий та безпринципний".

Про це Данілов повідомив в ефірі телемарафону.

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Чи причетний Лукашенко до бунту Пригожина

Данілов прокоментував військове вторгнення "вагнерівців" до Москви, яке почалося із захоплення Ростова та Воронежа, але потім було припинено. Він стверджує, що Євген Пригожин, швидше за все, не діяв самостійно і, можливо, отримував підтримку від деяких осіб з Кремля.

Олексій Данілов називає Лукашенка "хитрим і безпринципним" диктатором і залишає відкритим питання про те, які дії він здійснить у майбутньому.

Данілов не виключає можливості того, що Лукашенко може не лише очолити цей бунт, а й надати активну допомогу "вагнерівцям". Він наголошує на складності політичної обстановки в Білорусі.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов висловив упевненість у тому, що конфлікт, розв'язаний Росією проти України, обернеться внутрішньою війною в самій Росії та закінчиться там, де розпочався. При цьому він уточнив, що процес уже розпочався.

Також ми писали, що у розв'язку військового перевороту Президент Володимир Путін просив втрутитися Олександра Лукашенка з певною метою. Глава Кремля не хоче брати на себе відповідальність за все, що обіцяли Пригожину.

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