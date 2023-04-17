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Казахстан открыл уголовное дело: расследует участие казахов в войне в Украине

17 апреля 2023 05:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Казахстан открыл уголовное дело: расследует участие казахов в войне в Украине
Вооруженные силы Украины. Иллюстративное фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Казахстане возбуждено уголовное производство по фактам участия граждан в войне в Украине. Насчитывается 10 дел.

Об этом сообщает КазТАГ.

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Подробности

"КНБ (Комитет национальной безопасности. — Ред) расследует десять уголовных дел по фактам участия граждан Казахстана в военных действиях на территории Украины", — говорится в сообщении.

Больше информации комитет не сообщает, поскольку данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

Также отмечается, что согласно статье 172 Уголовного кодекса Республики Казахстан участие в иностранных вооруженных конфликтах карается лишением свободы от 5 до 9 лет.

Позиция Казахстана по поводу войны в Украине

Напомним, что 5 апреля в МИД Казахстана заявили, что не подписывали Римский устав МКС и соответственно действия этого документа на республику не распространяются. Астана не видит абсолютно никаких препятствий для визитов российского диктатора Владимира Путина, несмотря на ордер на его арест.

Также мы писали, что с апреля Казахстан введет онлайн-систему, разработанную для отслеживания всех ввозимых и вывозимых из страны товаров. Казахстан усилит проверку реэкспорта в РФ — правительство заявило, что   неоднократно и очень ясно заявляло, что страна не применяет никаких санкций и ограничений в торговле с Россией. Однако это не позволит обойти западные санкции и не станет платформой такого обхода.

Добавим, что Россия ищет обходные пути импорта санкционных товаров и призывает другие страны помочь это сделать. В начале марта РФ засыпала Казахстан просьбами помочь ей обойти западные санкции. Как сообщило правительство страны, просьбу России отклонили.

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