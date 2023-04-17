Казахстан відкрив кримінальне провадження: розслідує участь казахів у війні в Україні

Збройні сили України. Ілюстративне фото: УНІАН

У Казахстані відкрили кримінальне провадження за фактами участі громадян у війні в Україні. Нараховується 10 справ.

Про це повідомляє КазТАГ.

Читайте також:

Деталі

"КНБ (Комітет національної безпеки. — Ред) розслідує десять кримінальних справ за фактами участі громадян Казахстану у військових діях на території України", — йдеться в повідомленні.

Більше інформації комітет не повідомляє, оскільки дані досудового розслідування не підлягають розголошенню.

Також зазначається, що відповідно до статті 172 Кримінального кодексу Республіки Казахстан, участь в іноземних збройних конфліктах карається позбавленням волі від 5 до 9 років.

Позиція Казахстану щодо війни в Україні

Нагадаємо, що 5 квітня в МЗС Казахстану заявили, що не підписували Римський статут МКС і відповідно дії цього документу на республіку не поширюється. Астана не бачить абсолютно ніяких перепон для візитів російського диктатора Володимира Путіна попри ордер на його арешт.

Також ми писали, що з квітня Казахстан запровадить онлайн-систему, розроблену для відстеження всіх товарів, що ввозяться та вивозяться з країни. Казахстан посилить перевірку реекспорту в РФ — уряд заявив, що неодноразово і дуже чітко заявляв, що країна не застосовує жодних санкцій і обмежень у торгівлі з Росією. Однак це не дозволить обійти західні санкції і не стане платформою для такого обходу.

Додамо, що Росія шукає обхідні шляхи імпорту санкційних товарів та закликає інші країни допомогти це зробити. На початку березня цьогоріч РФ засипала Казахстан проханнями допомогти їй обійти західні санкції. Як повідомив уряд країни, прохання Росії відхилили.