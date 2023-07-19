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Кандидат в президенты США заявил, что война в Украине является "вторичным интересом"

19 июля 2023 18:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кандидат в президенты США заявил, что война в Украине является "вторичным интересом"
Губернатор Флориды Рон Десантис. Фото: REUTERS/Kevin Wurm
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Губернатор Флориды Рон Десантис, которого называют главным конкурентом Дональда Трампа за участие в выборах президента США от Республиканской партии, заявил, что война в Украине является "вторичным интересом". По его словам, сначала нужно обратить внимание на Азию.

Об этом Рон Десантис сказал в интервью для CNN.

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Десантис заявил, что война России против Украины это "вторичный или третичный интерес". Однако, по его словам, он готов быть полезным, чтобы завершить ее.

"Целью должен быть устойчивый, долговременный мир в Европе, но не поощряющий агрессию", — сказал Десантис.

Он не ответил на вопрос журналиста, перестанет ли оказывать военную и финансовую помощь Украине. По его словам, следует сместить фокус внимания армии США из Европы на Азию. Десантис назвал будущее Тайваня "значительным интересом".

"Я не собираюсь уменьшать наши запасы и не отправлять в Тайвань. Я не собираюсь уменьшать нашу способность реагировать на потребности", — добавил губернатор Флориды.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп обозвал действующего президента Штатов Джо Байдена и обвинил в том, что он тянет страну в Третью мировую войну. Кроме этого, Трамп заявил, что Европа должна заплатить США за оружие, отправленное в Украину.

Также мы писали, что в США в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи для Украины в размере 1,3 миллиарда долларов. Соединенные Штаты продолжают оказывать помощь Украине в борьбе с российскими оккупантами.

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