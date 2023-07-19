Кандидат у президенти США заявив, що війна в Україні є "вторинним інтересом"

Губернатор Флориди Рон Десантіс. Фото: REUTERS/Kevin Wurm

Губернатор Флориди Рон Десантіс, якого називають головним конкурентом Дональда Трампа за участь у виборах президента США від Республіканської партії, заявив, що війна в Україні є "вторинним інтересом". За його словами, спочатку потрібно звернути увагу на Азію.

Про це Рон Десантіс сказав в інтерв'ю для CNN.

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Десантіс заявив, що війна Росії проти України це "вторинний або третинний інтерес". Однак, за його словами, він готовий бути корисним, щоб завершити її.

"Метою має бути стійкий, довготривалий мир в Європі, але такий, який не заохочує агресію", — сказав Десантіс.

Він не відповів на запитання журналіста, чи припинить надавати військову та фінансову допомогу Україні. За його словами, потрібно змістити фокус уваги армії США з Європи на Азію. Десантіс назвав майбутнє Тайваню "значним інтересом".

"Я не збираюся зменшувати наші запаси та не відправляти до Тайваню. Я не збираюся зменшувати нашу здатність реагувати на потреби", — додав губернатор Флориди.

Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп обізвав чинного президента Штатів Джо Байдена і звинуватив у тому, що він тягне країну у Третю світову війну. Окрім цього, Трамп заявив, що Європа має заплатити США за зброю, відправлену в Україну.

Також ми писали, що у США найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги для України сумою 1,3 мільярда доларів. Сполучені Штати продовжують допомагати Україні у боротьбі з російськими окупантами.