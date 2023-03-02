Канадская оппозиция заявила о вмешательстве Китая в выборы: что известно
Главная оппозиционная партия Канады требует разобраться с возможным вмешательством Китая в выборы этой страны. Канадские консерваторы призывают провести публичное расследование.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
-
Приложения российского банка "Тинькофф" удалили из App Store
-
Зинченко — один из лучших в "Арсенале", Миколенко хорошо сыграл: оценки за матч
-
Российская экономика возвращается в СССР, — эксперт
-
Сколько денег международной поддержки получила Украина в феврале: самые большие доноры
-
В москве установили еще одну систему ПВО рядом с метро
-
Во Франции суд арестовал виллу одного из крупнейших российских бизнесменов
-
Генерал Ходжес рассказал, почему путин не использует ядерное оружие против Украины
-
ВСУ "демилитаризовали" уже более 150 тысяч оккупантов: обновлены данные о потерях рф
-
В США рассматривают возможность поставки сжиженного газа в Украину
-
"Приезжай к нам": Александр Алиев мощно ответил скандальному Дзюбе
Вмешивался ли Китай в канадские выборы
Главная оппозиционная политическая сила Канады, консервативная партия, требует от власти разобраться с возможным вмешательством Китая в выборы в этой стране.
"Мы хотим точно знать, что делало китайское авторитарное правительство, и были ли политические партии, знавшие об этих действиях", — заявил лидер партии Пьер Полиев.
Публичное расследование
Консерваторы требуют от власти, в частности от премьер-министра Джастина Трюдо, проведения независимого и публичного расследования.
Во главе этого процесса должен стоять комиссар, избранный с согласия всех федеральных партий, представленных в парламенте.
Напомним, на днях правительство Канады расширило свой список санкций в отношении россии в связи с годовщиной начала вторжения россии в Украину. Список включает 129 физических и 63 юридических лиц. Среди них находятся 122 человека, в том числе члены нижней палаты российского парламента, голосовавшие за законодательство, связанное с вторжением и аннексией четырех регионов Украины, а также вице-премьеры, министры и другие сотрудники аппарата президента россии и российских вооруженных сил.
Фото: Facebook Пьера Полиева