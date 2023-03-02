​​​Канадская оппозиция заявила о вмешательстве Китая в выборы: что известно

Лидер канадских консерваторов Пьер Полиев призвал власти провести независимое расследование

Главная оппозиционная партия Канады требует разобраться с возможным вмешательством Китая в выборы этой страны. Канадские консерваторы призывают провести публичное расследование.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Вмешивался ли Китай в канадские выборы

Главная оппозиционная политическая сила Канады, консервативная партия, требует от власти разобраться с возможным вмешательством Китая в выборы в этой стране.

"Мы хотим точно знать, что делало китайское авторитарное правительство, и были ли политические партии, знавшие об этих действиях", — заявил лидер партии Пьер Полиев.

Публичное расследование

Консерваторы требуют от власти, в частности от премьер-министра Джастина Трюдо, проведения независимого и публичного расследования.

Во главе этого процесса должен стоять комиссар, избранный с согласия всех федеральных партий, представленных в парламенте.

Напомним, на днях правительство Канады расширило свой список санкций в отношении россии в связи с годовщиной начала вторжения россии в Украину. Список включает 129 физических и 63 юридических лиц. Среди них находятся 122 человека, в том числе члены нижней палаты российского парламента, голосовавшие за законодательство, связанное с вторжением и аннексией четырех регионов Украины, а также вице-премьеры, министры и другие сотрудники аппарата президента россии и российских вооруженных сил.

Фото: Facebook Пьера Полиева