Канадська опозиція заявила про втручання Китаю у вибори: що відомо
Головна опозиційна партія Канади вимагає розібратися із можливим втручанням Китаю у вибори в цій країні. Канадські консерватори закликають провести публічне розслідування.
Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
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Чи втручався Китай у канадські вибори
Головна опозиційна політична сила Канади, Консервативна партія, вимагає від влади розібратися із можливим втручанням Китаю у вибори в цій країні.
"Ми хочемо точно знати, що робив китайський авторитарний уряд, і чи були політичні партії, які знали про ці дії", — заявив лідер партії П’єр Полієв.
Публічне розслідування
Консерватори вимагають від влади, зокрема, від прем’єр-міністра Джастіна Трюдо, проведення незалежного та публічного розслідування.
На чолі цього процесу має стояти комісар, обраний за згодою усіх федеральних партій, представлених у парламенті.
Нагадаємо, днями уряд Канади розширив свій список санкцій щодо росії у зв'язку з роковинами початку вторгнення рф в Україну. Список включає 129 фізичних та 63 юридичних осіб. Серед них перебувають 122 особи, у тому числі члени нижньої палати російського парламенту, які голосували за законодавство, пов'язане із вторгненням та анексією чотирьох регіонів України, а також віцепрем'єри, міністри та інші співробітники апарату президента росії та російських збройних сил.
Фото: Facebook П’єра Полієва