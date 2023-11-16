Канада сняла санкции с путинского олигарха Олега Бойко

Российский олигарх Олег Бойко. Фото: росСМИ

Правительство Канады решило снять санкции в отношении российского олигарха Олега Бойко. Ограничения вводились из-за вторжения Российской Федерации в Украину.

Об этом сообщают Finstar Financial Group и МИД Канады.

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"Причины введения и отмены санкций публично не разглашаются", — говорится в сообщении.

Отмечается, что адвокаты заявителя настаивали на том, что у Бойко нет ни одного бизнеса в Канаде, не является лицом, связанным с властью и государственными органами России. Он также вроде бы не участвует в политических процессах в Российской Федерации.

На сайте холдинга отмечено, что в августе 2023 года Олег Бойко подал иски против МИД в Федеральный суд Канады.

После того, как суд нарушил административное производство, министр иностранных дел Канады рассмотрел апелляцию и принял решение удовлетворить ее. Он должным образом сообщил заявителю письмом от 10 ноября.

Ранее мы сообщали, что бывший заместитель председателя правления АО "Банк "Финансы и Кредит" получил подозрение за хищение в интересах собственника, а именно олигарха Константина Жеваго почти полмиллиарда гривен.

Напомним, что российский олигарх Алексей Кузьмичев был задержан французскими правоохранителями. С начала российского вторжения в Украину он находился под санкциями.