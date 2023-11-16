Канада зняла санкції з путінського олігарха Олега Бойка

Російський олігарх Олег Бойко. Фото: росЗМІ

Уряд Канади вирішив зняти санкції щодо російського олігарха Олега Бойка. Обмеження вводилися через вторгнення Російської Федерації в Україну.

Про це повідомляють Finstar Financial Group і МЗС Канади.

Читайте також:

З путінського олігарха зняли санкції

"Причини введення і скасування санкцій публічно не розголошуються", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що адвокати заявника наполягали на тому, що Бойко не має жодного бізнесу в Канаді, не є особою, пов'язаною з владою та державними органами Росії. Він також ніби не бере участі в політичних процесах у Російській Федерації.

На сайті холдингу зазначено, що в серпні 2023 року Олег Бойко подав позови проти МЗС до Федерального суду Канади.

Після того як суд порушив адміністративне провадження, міністр закордонних справ Канади розглянув апеляцію та ухвалив рішення задовольнити її. Він належним чином повідомив заявника листом від 10 листопада.

Раніше ми повідомляли, що колишній заступник голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит" отримав підозру за розкрадання в інтересах власника, а саме олігарха Костянтина Жеваго, майже пів мільярда гривень.

Нагадуємо, що російський олігарх Олексій Кузьмічєв був затриманий французькими правоохоронцями. Від початку російського вторгнення до України він перебував під санкціями.