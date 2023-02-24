Финансовая помощь от Канады: на что пойдут деньги

Украина получит денежную помощь от Канады

В годовщину полномасштабного вторжения Канада заявила о непреклонной поддержке Украины и выделила 32 млн долларов помощи. Эти деньги пойдут на несколько направлений.

Об этом объявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, говорится на официальном сайте правительства Канады.

Поддержка со стороны Канады

"Сегодня мир отмечает разрушительную веху — 1 год после незаконного и неоправданного полномасштабного вторжения россии в Украину. Целый год Канада и международное сообщество как никогда ранее сплотились, чтобы поддержать устойчивость Украины перед агрессией президента путина. Поддержка Канадой суверенитета Украины непреклонна пока россия не ответит за свои преступления" , — заявила Жоли.

Она объявила, что страна выделяет более $32 миллионов в поддержку дальнейшего укрепления безопасности и стабилизации Украины. Деньги будут распределяться следующим образом:

7,5 млн долларов на разминирование украинских территорий,

более 13 млн долларов в противодействие сексуальному насилию во время войны,

более 12 миллионов долларов в противодействие химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам.

Напомним, страны "Группы семи" (G7) намерены до конца марта вынести вердикт относительно рекордной поддержки Украины средствами Международного валютного фонда (МВФ). Речь идет о возможности выделения многолетнего кредита в 16 млрд долларов.