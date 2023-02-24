Финансовая помощь от Канады: на что пойдут деньги

Канада выделила Украине $32 млн помощи: на что пойдут деньги
В годовщину полномасштабного вторжения Канада заявила о непреклонной поддержке Украины и выделила 32 млн долларов помощи. Эти деньги пойдут на несколько направлений.
Об этом объявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, говорится на официальном сайте правительства Канады.
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Поддержка со стороны Канады
"Сегодня мир отмечает разрушительную веху — 1 год после незаконного и неоправданного полномасштабного вторжения россии в Украину. Целый год Канада и международное сообщество как никогда ранее сплотились, чтобы поддержать устойчивость Украины перед агрессией президента путина. Поддержка Канадой суверенитета Украины непреклонна пока россия не ответит за свои преступления" , — заявила Жоли.
Она объявила, что страна выделяет более $32 миллионов в поддержку дальнейшего укрепления безопасности и стабилизации Украины. Деньги будут распределяться следующим образом:
- 7,5 млн долларов на разминирование украинских территорий,
- более 13 млн долларов в противодействие сексуальному насилию во время войны,
- более 12 миллионов долларов в противодействие химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам.
Напомним, страны "Группы семи" (G7) намерены до конца марта вынести вердикт относительно рекордной поддержки Украины средствами Международного валютного фонда (МВФ). Речь идет о возможности выделения многолетнего кредита в 16 млрд долларов.