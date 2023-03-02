​​​Канада передала Украине военную помощь на сумму более 1 млрд долларов

Канада продолжает поддерживать Украину, заверила Анита Ананд

За время войны размер канадской помощи Украине превысил 1 млрд. долларов. Канадские военные перевезли в Украину более 3,5 тысяч тонн военной помощи Силам обороны Украины.

Об этом сообщает издание "Укринформ".

Помощь Украине: детали

Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что эта североамериканская страна передала Украине военной помощи на общую сумму более 1 млрд долларов.

"Наши канадские военнослужащие перевезли более 7 млн фунтов (3500 тонн. — Ред.) военной помощи, назначенной Украине", — напомнила Ананд.

Канадская поддержка

Кроме того, в рамках операции UNIFIER канадские инструкторы провели обучение 35 тысячам украинских военнослужащих.

Канада, по словам министра обороны этой страны, продолжит и дальше поддерживать воюющую против российского агрессора страну.

"Украина победит и Канада будет с ней до конца", — подчеркнула Анита Ананд.

Напомним, что Канада еще в середине февраля отправила в Европу все танки Leopard 2, обещанные передать Украине.

Фото: Facebook-страница Аниты Ананд