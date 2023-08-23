Канада объявит новые санкции против РФ, — Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: REUTERS/Blair Gable

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна объявит новые санкции против России. Ограничения будут против 29 юридических лиц и большого количества физических лиц из РФ.

Об этом Джастин Трюдо заявил во время саммита Крымской платформы.

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Санкции против России

"Сегодня Канада хочет объявить о новых санкциях против 29 юридических лиц и большого количества физических лиц из России", — заявил Трюдо.

Он сообщил, что санкции также будут касаться ядерной отрасли.

"Канада будет продолжать стоять вместе с Украиной столько, сколько это нужно будет нужно", — добавил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский открыл саммит Крымской платформы. Он заявил, что РФ может закрыть глаза на деоккупацию полуострова так же, как делала это при отступлении с других временно оккупированных территорий.

Также мы писали, что Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украины есть четкое видение того, как в Крыму будет восстановлена нормальная и демократическая жизнь, после того, как мы демонтируем тиранию РФ на полуострове.

Добавим, что после введения санкций Чехия арестовала активы семьи российского олигарха Бориса Обносава. Их стоимость оценивается более чем в 166 миллионов гривен, из которых наибольшая доля принадлежит зятю Ростиславу Зорикову.