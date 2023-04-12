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Каллас снова стала премьером Эстонии: детали

12 апреля 2023 17:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Каллас снова стала премьером Эстонии: детали
Глава правительства Эстонии Кая Каллас. Фото: Invest in Estonia
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В среду, 12 апреля парламент Эстонии Рийгикогу одобрил назначение Кайи Каллас на пост премьер-министра. Из 97 членов Рийгикогу, 59 проголосовали "за" и 38 "против" предоставления мандата Калласу на формирование правительства. 

Об этом пишет ERR.

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Назначение Кайи Каллас

Ранее, в понедельник, "Партия реформ", "Эстония 200" и Социал-демократическая партия подписали коалиционный договор, после чего президент Алар Карис выдвинул Калласа на должность премьер-министра.

Следующим шагом является встреча Каллас с президентом Эстонии, где они обсудят список будущих министров нового правительства. В настоящее время эта встреча запланирована на понедельник, 17 апреля. После этого министры будут официально назначены и принесут присягу в Рийгикогу.

Согласно конституции Эстонии, президент имеет право встречаться с кандидатами в министры до их назначения. Президент Карис уже объявил, что начнет встречаться с кандидатами в министры во вторник. После этого он должен назначить новое правительство в течение трех дней после того, как назначенный премьер-министр представит ему список кандидатов.

Таким образом, Эстония готовится к формированию нового правительства, которое будет состоять из коалиционного правительства трех партий: "Партии реформ", "Эстонии 200" и Социал-демократической партии.

Напомним, что в Эстонии "Партия реформ", которую возглавляет действующий премьер страны Кая Каллас, Eesti 200 и социал-демократы, утвердили коалиционное соглашение, которое закладывает основу для программы правительства. В соглашение декларируется увеличение расходов на оборону, а также дальнейшая поддержка Украины.

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