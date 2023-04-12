Каллас знову стала прем'єром Естонії: деталі

Глава уряду Естонії Кая Каллас. Фото: Invest in Estonia

У середу, 12 квітня, парламент Естонії Рійгікогу схвалив призначення Каї Каллас на посаду прем'єр-міністра. З 97 членів Рійгікогу, 59 проголосували "за" та 38 "проти" надання мандату Калласу на формування уряду.

Про це пише ERR .

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Призначення Каї Каллас

Раніше, у понеділок, Партія реформ, Естонія 200 та Соціал-демократична партія підписали коаліційний договір, після чого президент Алар Каріс висунув Калласа на посаду прем'єр-міністра.

Наступним кроком є зустріч Каллас з президентом Естонії, де вони обговорюватимуть список майбутніх міністрів нового уряду. Наразі ця зустріч запланована на понеділок, 17 квітня. Після цього міністри будуть офіційно призначені й складуть присягу в Рійгікогу.

Згідно з конституцією Естонії, президент має право зустрічатися з кандидатами в міністри до їхнього призначення. Президент Каріс уже оголосив, що почне зустрічатись із кандидатами у міністри у вівторок. Після цього він має призначити новий уряд протягом трьох днів після того, як призначений прем'єр-міністр надасть йому список кандидатів.

Таким чином, Естонія готується до формування нового уряду, який складатиметься з коаліційного уряду трьох партій: "Партії реформ", "Естонії 200" та Соціал-демократичної партії.

Нагадаємо, що в Естонії "Партія реформ", яку очолює чинний прем'єр країни Кая Каллас, Eesti 200 та соціал-демократи, затвердили коаліційну угоду, яка закладає основу для програми уряду. У угоду декларується збільшення видатків на оборону, а також подальша підтримка України.