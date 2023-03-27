Стало известно, стоит ли проводить "кадровые чистки" во время войны

Политолог Фесенко прогнозирует дальнейшие активные движения во властной вертикали

В Кабинете министров Украины второй раз за последние полгода произошли кадровые пертурбации. В результате Верховная Рада Украины 21 марта назначила на должность нового министра образования и науки, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министра цифровой трансформации Украины.

Насколько целесообразно во время войны менять руководителей ведомств и следует ли ожидать в дальнейшем новых перестановок в высших властных институтах разбиралось Новини.LIVE.

Война — это мощный фильтр

Всем известна пословица "Коней на переправе не меняют". Казалось бы, эта народная мудрость может быть аксиомой и подлежит исполнению. Тем более — во время войны, которая и есть тем самым рубиконом, переправой, двигаться через которые нужно осторожно, чтобы не было потерь и неприятных неожиданностей. Но там — "на горе", считают иначе...

"Кадровые вопросы уместно решать всегда. А во время войны — особенно", — убежден политолог, директор Центра прикладных политологических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко

Война, объясняет он, это мощный фильтр, сепаратор.

Именно война, отмечает Фесенко, как и любая экстремальная ситуация, определяет, кто может работать в экстремальных условиях, а кто — нет, кто способен работать в особых условиях, а кто — нет.

"Поэтому кадровые изменения неизбежны. И тем более — в условиях войны", — уверен политолог.

Тем не менее, он предостерегает: "Безусловно, это не означает, что они должны быть ежедневными и хаотичными. Все должно зависеть от конкретной ситуации".

Кадровый каток движения не прекратит

Следует заметить, что кадровые изменения в условиях войны закономерны, и они были во всех странах, когда те переживали период военных потрясений. Поскольку кадры, которые оказались несостоятельными, их отбраковывали, ища более эффективные и способные.

Фото: УНИАН

"Что касается изменений в украинском правительстве, то они уже не первые, — констатирует Фесенко. — И, предполагаю, что будут не последние. Стоит упомянуть, что еще в начале года у нас были кадровые изменения, которые касались как правительства, так и так называемого "губернаторского" корпуса".

В этом контексте следует отметить, что изменения в составе правительства ожидались еще в прошлом году, но произошли только сейчас.

"И это не завершение! Я думаю, у нас еще будут следующие волны правительственных изменений. Хотя, обратите внимание, пока не идет речь о замене всего правительства или его большей части. Будут такие себе точечные изменения отдельных министров вместо замены правительства в целом. Кстати, это — именно то, чего ожидали и перед войной, и в прошлом году. Но во власти страны решили, что более эффективная, более рациональная тактика — это, как раз, фрагментарная замена отдельных министров", — спрогнозировал развитие дальнейших событий в кабинетах власти Фесенко.

Фото: Кабинет Министров Украины / Facebook

При этом, добавил он, в каждом частном случае найдется своя логика и своя причина.

А между тем

Пока кое-кто в органах власти держится за кресло и делит портфели, другая часть тех, кто работал на госслужбе, променяла уютные чиновничьи кабинеты, костюмы с галстуками на форму, окопную грязь и защищает интересы государства с оружием в руках.

Как сообщил в эфире одного из телеканалов министр Кабинета министров Олег Немчинов, таких госслужащих по состоянию на конец первого года войны в Украине насчитывается более 3,5 тысяч. Они служат в различных военных формированиях: ВСУ, Пограничной службе и Службе безопасности Украины, боевых подразделениях Национальной гвардии.

К сожалению, но по состоянию на конец прошлого года 108 защитников из числа бывших государственных служащих погибли в боях, а 80 получили ранения.

Кроме того, более 200 человек числятся пропавшими без вести.