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Кадрове кровопускання: яка доля спіткає Кабмін під час війни

27 березня 2023 19:41
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, чи варто проводити "кадрові чистки" під час війни
Політолог Фесенко прогнозує подальші активні рухи у владної вертикалі
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

У Кабінеті міністрів України вдруге за останні пів року відбулися кадрові пертурбації. В результаті Верховна Рада України 21 березня призначила на посаду нового міністра освіти і науки, міністра з питань стратегічних галузей промисловості України та віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністра цифрової трансформації України.

Наскільки доцільно під час війни змінювати керманичів відомств і чи слід чекати в подальшому на нові перестановки у вищих владних інституціях розбиралося Новини.LIVE.

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Війна — це потужний фільтр

Всім відоме прислів'я "Коней на переправі не змінюють". Здавалося б, ця народна мудрість може бути аксіомою та підлягає виконанню. Тим більше — під час війни, яка і є тим самим рубіконом, переправою, рухатися через які треба обережно, щоб не було втрат і неприємних несподіванок. Але ж там — "на горі", вважають інакше...

"Кадрові питання доречно вирішувати завжди. А під час війни — особливо", — переконаний політолог, директор Центру прикладних політологічних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Війна, пояснює він, це потужний фільтр, сепаратор.

Владимир Фесенко
Володимир Фесенко

Саме війна, наголошує Фесенко, як і будь-яка екстремальна ситуація, визначає, хто може працювати в екстремальних умовах, а хто — ні, хто здатний працювати в особливих умовах, а хто — ні.

"Тому кадрові зміни неминучі. І тим більше — в умовах війни", — впевнений політолог. Тим не менше він застерігає: "Безумовно, це не означає, що вони мають бути щоденними та хаотичними. Все має залежати від конкретної ситуації".

Кадровий каток руху не припинить

Варто зауважити, що кадрові зміни в умовах війни є закономірними, і вони були в усіх країнах, коли вони переживали період воєнних потрясінь. Оскільки ті кадри, які виявилися неспроможними, їх відбраковували, шукаючи більш ефективні та спроможні.

Портфель КМУ
Фото: УНІАН

"Щодо змін в українському уряді, то вони вже не перші, — констатує Фесенко. — І, припускаю, що будуть не останні. Варто згадати, що ще на початку року у нас були кадрові зміни які стосувалися як уряду, так і так званого "губернаторського" корпусу".

У цьому контексті слід зазначити, що зміни в складі уряду очікувалися ще минулого року, але відбулися лише зараз.

"І це ще не завершення! Я думаю, у нас ще будуть наступні хвилі урядових змін. Хоча, зверну увагу, наразі жодним чином не йдеться про заміну всього уряду чи його більшої частини. Будуть такі собі точкові зміни окремих міністрів замість заміни уряду в цілому. До речі, це — саме те, чого очікували і перед війною, і минулого року. Але у владі країни вирішили, що більш ефективна, більш раціональна тактика — це, як раз, фрагментарна заміна окремих міністрів", — спрогнозував розвиток подальших подій у кабінетах влади Фесенко.

Шмигаль
Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

При цьому, додав він, в кожному окремому випадку знайдеться своя логіка та своя причина.

А між тим

Поки дехто в органах влади тримається за крісло та ділить портфелі, інша частина тих, хто працював на держслужбі, проміняв затишні чиновницькі кабінети, костюми з краватками на однострій, окопну багнюку і захищає інтереси держави зі зброєю в руках.

Як повідомив в етері одного з телеканалів міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов, таких держслужбовців станом на кінець першого року війни в Україні налічується понад 3,5 тисячі. Вони беруть участь у різних військових формуваннях: ЗСУ,  Прикордонній службі та Службі безпеки України, в бойових підрозділах Національної гвардії. 

Прикро, але станом на кінець минулого року 108 захисників з числа колишніх державних службовців загинули в боях, а 80 отримали поранення.

Крім того, понад 200 осіб вважаються зниклими безвісти.

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