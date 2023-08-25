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Кадыров через сутки отреагировал на смерть предводителя ЧВК "Вагнер" Пригожина

25 августа 2023 01:32
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Кадыров через сутки отреагировал на смерть предводителя ЧВК "Вагнер" Пригожина
Кадыров вместе с Пригожиным. Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

"Большой потерей для всего государства" назвал смерть главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, главарь боевиков внес большой вклад в проведение российской войны против Украины.

Об этом он написал на своей странице в Telegram.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал гибель Пригожина только спустя сутки.

"Евгений Викторович был очень активен для своих лет, был важной персоной государственного масштаба. Но в последнее время он либо не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране. Я просил его оставить личные амбиции в угоду делам первостепенной государственной важности". Все остальное можно было решить потом. Но такой уж он был, Пригожин, со своим железным характером и желанием добиться своего прямо здесь и сейчас", — добавил Кадыров.

Напомним, Чиновники США и других западных стран считают, что взрыв на борту самолета предводителя "вагнеровцев" Евгения Пригожина стал причиной авиакатастрофы. Все пассажиры и экипаж воздушного судна погибли.

Также мы писали, что американские чиновники считают, что самолет, в котором находилось руководство преступной организации "Вагнер", возможно, сбила ракета с территории РФ. Авиакатастрофа произошла вечером, 23 августа.

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