Кадыров через сутки отреагировал на смерть предводителя ЧВК "Вагнер" Пригожина
"Большой потерей для всего государства" назвал смерть главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, главарь боевиков внес большой вклад в проведение российской войны против Украины.
Об этом он написал на своей странице в Telegram.
Кадыров о смерти Пригожина
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал гибель Пригожина только спустя сутки.
"Евгений Викторович был очень активен для своих лет, был важной персоной государственного масштаба. Но в последнее время он либо не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране. Я просил его оставить личные амбиции в угоду делам первостепенной государственной важности". Все остальное можно было решить потом. Но такой уж он был, Пригожин, со своим железным характером и желанием добиться своего прямо здесь и сейчас", — добавил Кадыров.
Напомним, Чиновники США и других западных стран считают, что взрыв на борту самолета предводителя "вагнеровцев" Евгения Пригожина стал причиной авиакатастрофы. Все пассажиры и экипаж воздушного судна погибли.
Также мы писали, что американские чиновники считают, что самолет, в котором находилось руководство преступной организации "Вагнер", возможно, сбила ракета с территории РФ. Авиакатастрофа произошла вечером, 23 августа.