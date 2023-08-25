Кадиров через добу відреагував на смерть ватажка ПВК "Вагнер" Пригожина

Кадиров разом з Пригожиним. Фото: російські ЗМІ

"Великою втратою для всієї держави" назвав смерть ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина глава Чечні Рамзан Кадиров. За його словами, ватажок бойовиків зробив великий внесок у проведення російської війни проти України.

Про цк він написав на своїй сторінці у Telegram.

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"Євген Вікторович був дуже активний для своїх років, був важливою персоною державного масштабу. Але останнім часом він або не бачив, або не хотів бачити повну картину того, що відбувається в країні. Я просив його залишити особисті амбіції на догоду справам першорядної державної важливості. Все інше можна було вирішити потім. Але такий вже він був, Пригожин, зі своїм залізним характером і бажанням домогтися свого прямо тут і зараз", — додав Кадиров.

Нагадаємо, Посадовці США та інших західних країн вважають, що вибух на борту літака ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина, став причиною авіакатастрофи. Зазначимо, що всі пасажири та екіпаж повітряного судна загинули.

Також ми писали, що американські посадовці вважають, що літак, в якому було керівництво злочинної організації "Вагнер", можливо, збила ракета з території РФ. Авіакатастрофа сталася ввечері, 23 серпня.