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Кабмин назначил Сметанина новым руководителем Укроборонпрома

28 июня 2023 12:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Кабмин назначил Сметанина новым руководителем Укроборонпрома
Новый гендиректор Укроборонпрома Герман Сметанин. Фото: Facebook-страница Сметанина
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Кабинет министров Украины назначил генеральным директором концерна "Укроборонпром" руководителя завода имени Малышева Германа Сметанина. Министр стратегической промышленности уже поставил перед Сметаниным задачу на новой должности.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале министр стратегической промышленности Александр Камышин.

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Назначение в Укроборонпром

Кабинет министров принял решение о назначении нового генерального директора концерна "Укроборонпром".

Эту должность занял Герман Сметанин, который до этого назначения являлся генеральным директором государственного предприятия "Завод имени В.А. Малышева".

Задание перед новым гендиректором

Руководитель Минстратегпрома Александр Камышин сразу поставил перед Сметаниным три ключевыех задачи.

Это:

  • наращивание количества боеприпасов и военной техники;
  • построение эффективной антикоррупционной инфраструктуры в Укроборонпроме;
  • трансформирование концерна.
Камышин о задачах Сметанина
Камышин о задачах Сметанина

Напомним, что вчера, 27 июня, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генерального директора концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева.

Увольнение было принято согласно с поданным самим гендиректором заявлением.

Юрий Гусев возглавлял Укроборонпром с 3 декабря 2020 года.

Добавим, что, по информации "Экономической правды", Кабинет министров утвердил кандидатуру Германа Сметанина в должности гендиректора концерна еще в субботу, 24 июня. Решение об этом должно было вступить в силу, как утверждало СМИ, именно 28 числа.

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