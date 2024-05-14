Кадровые перестановки в Кабмине – кто временно заменит Сольского и Кубракова

Заседание Кабинета министров. Фото: Кабмин

Недавно с должности министра развития общин, территории и инфраструктуры Украины уволили Александра Кубракова. Кроме того, по подозрению в завладении государственной землей был уволен министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский. Кабмин назначил на их должности временных исполняющих обязанности.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук у Telegram во вторник, 14 мая.

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"Кабинетом Министров Украины, временно возложено исполнение обязанностей: министра аграрной политики и продовольствия Украины на Высоцкого Тараса Николаевича; министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на Шкуракова Василия Александровича", — сообщил Мельничук.

Известно, что Тарас Высоцкий является специалистом в области операционного менеджмента, маркетинговых исследований и анализа цен на международных и внутренних рынках аграрных продуктов. Он исполнял обязанности замминистра экономического развития, торговли и аграрной политики Украины с 2019 по 2021 годы. В 2021 году Высоцкого было назначено на должность первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия страны.

Василий Шкураков с 2005 по 2017 год занимал различные должности в Министерстве финансов Украины, начиная карьеру как экономист и достигнув позиции директора департамента. С 2018 года он работал замминистра в этом же министерстве. Между 2017 и 2018 годами он исполнял обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам в ЧАО "Укргідроенерго". В 2020 году он был назначен на должность генерального директора ЧАО "Укрфинжилье". В августе 2021 Шкураков стал первым заместителем Министра инфраструктуры Украины.

Напомним, 9 мая Верховная Рада проголосовала за отставку министра аграрной политики Николая Сольского.

До этого его разоблачили на завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн. 26 апреля суд отправил Сольского под стражу, но с возможностью внесения залога в размере 75,7 млн грн. В тот же день деньги были внесены и министра освободили из-под стражи.

9 мая депутаты также проголосовали за увольнение Александра Кубракова с должности вице-премьера по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры.