Кабмин официально получил оценку Евросоюзом реформ в Украине
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль получил отчет Еврокомиссии по Украине в рамках Пакета расширения ЕС от госпожи посла ЕС в Украине Катарины Матерновой. В этом документе рекомендуется начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз.
Об этом Шмыгаль сообщил в соцсетях.
Шмыгаль получил официальную оценку ЕС
По словам главы правительства, это важный шаг на пути Украины к полноценному членству в ЕС. В течение последних полутора лет были реализованы ряд важных структурных реформ, а также проведен селф-скрининг национального законодательства.
"Менее чем через полтора года мы реализовали ряд важных структурных реформ. Параллельно правительство провело селф-скрининг национального законодательства. Следующим шагом является подготовка Национальной программы адаптации законодательства Украины к актам права (acquis) ЕС до конца года", — сказал он.
Напомним, что Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры по членству с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский назвал верным такой шаг Европы.
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