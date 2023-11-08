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Кабмін офіційно отримав оцінку Євросоюзу з реформ в Україні

8 листопада 2023 17:07
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кабмін офіційно отримав оцінку Євросоюзу з реформ в Україні
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. Фото: Денис Шмигаль
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль отримав звіт Єврокомісії щодо України в рамках Пакета розширення ЄС від пані посла ЄС в Україні Катарини Матернової. У цьому документі рекомендується розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу.

Про це Шмигаль повідомив у соцмережах.

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За словами глави уряду, це є важливим кроком на шляху України до повноцінного членства в ЄС. Протягом останніх півтора року було реалізовано низку важливих структурних реформ, а також проведено селф-скринінг національного законодавства.

"Менш ніж через півтора року ми реалізували низку важливих структурних реформ. Паралельно уряд провів селф-скринінг національного законодавства. Наступним кроком є підготовка Національної програми адаптації законодавства України до актів права (acquis) ЄС до кінця року", — сказав він.

Денис Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. Фото: Денис Шмигаль

Нагадаємо, що Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори щодо членства з Україною. Президент України Володимир Зеленський назвав вірним такий крок Європи.

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