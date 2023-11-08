Кабмін офіційно отримав оцінку Євросоюзу з реформ в Україні
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль отримав звіт Єврокомісії щодо України в рамках Пакета розширення ЄС від пані посла ЄС в Україні Катарини Матернової. У цьому документі рекомендується розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу.
Про це Шмигаль повідомив у соцмережах.
Шмигаль отримав офіційну оцінку ЄС
За словами глави уряду, це є важливим кроком на шляху України до повноцінного членства в ЄС. Протягом останніх півтора року було реалізовано низку важливих структурних реформ, а також проведено селф-скринінг національного законодавства.
"Менш ніж через півтора року ми реалізували низку важливих структурних реформ. Паралельно уряд провів селф-скринінг національного законодавства. Наступним кроком є підготовка Національної програми адаптації законодавства України до актів права (acquis) ЄС до кінця року", — сказав він.
Нагадаємо, що Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори щодо членства з Україною. Президент України Володимир Зеленський назвав вірним такий крок Європи.
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