Кабмин готовит реформу ТЦК: Шуляк назвала основные изменения

Депутат Верховной Рады Елена Шуляк. Фото: Елена Шуляк/Facebook

Иванна Чайка редактор политических новостей

Реформа территориальных центров комплектования уже определена правительством как один из первоочередных приоритетов. Стратегия преобразований, по словам председателя профильного комитета Верховной Рады Елены Шуляк, уже разработана, и теперь её реализацией должно заниматься Министерство обороны. Среди ключевых направлений реформы называют цифровизацию работы ТЦК и усиление роли рекрутинга.

Об этом Шуляк рассказала в эфире Ранок.LIVE.

Шуляк: Действия ТЦК не всегда соответствуют достойному поведению

По словам Шуляк, необходимость изменений в работе территориальных центров комплектования связана, в частности, с общественным спросом на справедливость и случаями, когда действия сотрудников ТЦК не соответствуют ожиданиям граждан.

"Мы видим, что не всегда действия ТЦК соответствуют, скажем так, достойному поведению. А у украинцев огромный спрос на справедливость", — отметила Шуляк.

Она подчеркнула, что предстоящая реформа должна предусматривать новые подходы к работе ТЦК. В частности, речь идет о внедрении цифровых инструментов и постепенном смещении акцента с принудительного направления граждан на обучение и службу на рекрутинг.

"Все меры, которые можно предусмотреть в новой реформе, где возможно внедрить цифровизацию, где можно изменить непосредственно сами подходы, должны в большей степени опираться на рекрутинг, а не на то, чтобы каким-то образом принудительно отправлять людей на обучение, а затем, соответственно, на службу", — сказала депутат.

По словам Шуляк, в Министерстве обороны осталась команда, которая ранее работала с Михаилом Федоровым и занималась подготовкой соответствующих изменений.

"Они могут довести до логического завершения то, что планировали, и будем надеяться, что у Министерства обороны это обязательно получится", — добавила она.

Шуляк также подтвердила, что на уровне правительства уже существует отдельная стратегия реформирования ТЦК.

"Фактически можно сказать, что существует определенная стратегия реформы ТЦК, разработанная на уровне правительства, и сейчас Министерство обороны будет ее реализовывать", — заявила председатель комитета.

Она подчеркнула, что правительство официально закрепило реформу ТЦК в плане своих действий в качестве первоочередного приоритета, который должен быть реализован в ближайшее время.

Как писали Новини.LIVE, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за незаконное лишение свободы людей во время мобилизационных мероприятий. В частности, сотрудникам ТЦК за незаконное удержание человека или принудительное изъятие его средств связи может грозить от пяти до семи лет лишения свободы. За незаконный приказ или непринятие мер по пресечению таких нарушений должностным лицам предлагают от пяти до восьми лет лишения свободы, а при отягчающих обстоятельствах — до 12 лет.

Также в Раде предлагают предоставить одному из родителей право на отсрочку, если второй из них постоянно проживает за границей или находится там не менее 90 дней в течение года. Авторы законопроекта поясняют, что в таком случае ребенок фактически остается в Украине только с одним из родителей, поэтому его мобилизация может оставить ребенка без самого близкого человека. Также документ предусматривает расширение права на отсрочку для граждан, чьи близкие погибли или пропали без вести, в частности во время волонтерской деятельности или в результате российских ударов.