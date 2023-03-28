Израильский премьер Нетаньяху откладывает судебную реформу из-за массовых протестов

Глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху

Израильское правительство отказалось от скандальной судебной реформы. На решение премьер-министра Беньямина Нетаньяху повлиял протест в обществе и политических элитах.

Об этом сообщает информационное агентство AP.

Отказ от реформы

Правительство Израиля отложило противоречивую судебную реформу.

Причиной такого шага стало мощное сопротивление реформированию судебной системы со стороны общества и политических элит.

Объяснение от Нетаньяху

Глава правительства Беньямин Нетаньяху выступил с объяснением такого шага.

В своей речи Нетаньяху в примирительном тоне заявил, что пошел на уступки из-за попыток сохранить мир в стране.

"Если есть возможность избежать гражданской войны путем диалога, я как премьер-министр беру тайм-аут для диалога", — отметил глава израильского правительства.

Напомним, 26 марта ведущий депутат от партии "Ликуд" премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху поддержал призыв министра обороны приостановить спорную реформу судебной системы. Он предположил, что парламентское большинство правительства может быть размыто. Несогласие с собственной партией и кабинетом премьер-министра усилило месяцы беспрецедентных массовых протестов жителей Израиля, опасающихся, что пакет реформ может поставить под угрозу независимость судов.

Добавим, что 27 марта президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство прекратить остро обжалуемую реформу судебной системы через день после того, как премьер-министр Беньямин Нетаньяху уволил своего министра обороны за то, что он выступал против этого шага. Это вызвало массовые уличные протесты.

Фото: Reuters