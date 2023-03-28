Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Ізраїльський прем'єр Нетаньягу відкладає судову реформу через масові протести arrow

Ізраїльський прем'єр Нетаньягу відкладає судову реформу через масові протести

28 березня 2023 10:22
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Голова уряду Ізраїлю Беньямін Нетаньягу
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Ізраїльський уряд відмовився від скандальної судової реформи. На рішення прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу вплинув протест у суспільстві та політичних елітах. 

Про це повідомляє інформаційне агентство AP.

Читайте також:

Відмова від реформи

Уряд Ізраїлю відклав суперечливу судову реформу. 

Причиною такого кроку став потужний спротив реформуванню судової системи з боку суспільства та політичних еліт.

Пояснення від Нетаньягу

Голова уряду Беньямін Нетаньягу виступив із поясненням такого кроку. 

У своїй промові Нетаньягу у примирливому тоні заявив, що пішов на поступки через намагання зберегти мир в країні.

"Якщо є можливість уникнути громадянської війни шляхом діалогу, я, як прем'єр-міністр, беру тайм-аут для діалогу", — зазначив голова ізраїльського уряду.

Нагадаємо, 26 березня провідний депутат від партії "Лікуд" прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу підтримав заклик міністра оборони призупинити спірну реформу судової системи. Він висловив припущення, що парламентська більшість уряду може бути розмита. Незгода з власною партією та кабінетом прем'єр-міністра посилила місяці безпрецедентних масових протестів жителів Ізраїлю, які побоюються, що пакет реформ може поставити під загрозу незалежність судів.

Додамо, що 27 березня президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав уряд припинити гостро оскаржувану реформу судової системи через день після того, як прем’єр-міністр Беньямін Нетаньяху звільнив свого міністра оборони за те, що він виступав проти цього кроку. Це викликало масові вуличні протести.

Фото: Reuters

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

10:32 Ілон Маск оголосив про оновлення платної функції Twitter Blue: деталі

10:22 Без світла: одеситам пояснили причину відключення електроенергії

10:20 McDonald's поновлює роботу закладів в Одесі

10:16 Лідер КНДР закликав своїх вчених збільшити виробництво ядерного матеріалу для бомб

Ексклюзив

10:13Мер Ірпеня назвав суму збитків міста через вторгнення росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:03 ЗСУ знищили значну частину 10-го танкового полку рф: британська розвідка пояснила причину цих втрат

Ексклюзив

10:02Ядерні плани путіна: чи зупинять росію Радбез ООН та заяви Китаю

Новина з фото

09:53 Вдалося встановити імʼя росіянина, який надавав накази атакувати Маріуполь

09:44 Експерти розповіли, як зміняться ціни на пальне у квітні

09:43 Мбаппе порівняв себе з легендою футболу

Ексклюзив

10:13Мер Ірпеня назвав суму збитків міста через вторгнення росії

Новина з відео

06:55 Постанова, штучний інтелект чи правда: ЗМІ вияснили деталі розмови Пригожина та Ахмедова

Новина з відео

23:28 Ведучий каналу соловйова занудьгував на виступі Лукашенка і витріщився на груди глядачки

Новина з відео

22:59 Зеленський вперше провів виїзне засідання Ставки: де воно відбулося та що обговорили

Новина з відео

21:18 Зеленський побував на місці атаки рф по будинках у Запоріжжі: у якому стані будівлі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

20:58 Справа про групове зґвалтування 14-річної школярки на Закарпатті: всі деталі злочину

Новина з відео

19:53 Організатори Кубка світу з фехтування зірвали протест українок проти повернення росіян

Ексклюзив

19:12Масштабний турнір Сил Оборони до Дня Національної гвардії України

Новина з відео

18:58 Спецпризначенці СБУ показали ефектне відео знищення ворожого БТР дроном-камікадзе

Ексклюзив

18:50Спорт і волонтерство: як українці долали "забіг незламності" на підтримку ЗСУ

Ексклюзив

10:02Ядерні плани путіна: чи зупинять росію Радбез ООН та заяви Китаю

Новина з фото

06:45Від фріка до оскароносної зірки в сукні: як змінилась Леді Гага за 37 років

Ексклюзив

06:10Ірпінь починає масштабну відбудову міста через рік після деокупації: великий репортаж

21:13Українців закликають скаржитись на завищену вартість деяких продуктів у магазинах

Новина з фото

20:05Як змінилися учасники бойз-бенду Backstreet Boys за 30 років

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:41Кадрове кровопускання: яка доля спіткає Кабмін під час війни

Ексклюзив

19:05Три мети путіна: експерт пояснив, як росія використовуватиме ядерну зброю у білорусі

Ексклюзив

18:50Спорт і волонтерство: як українці долали "забіг незламності" на підтримку ЗСУ

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Новина з відео

18:25ТОП-5 фільмів Квентіна Тарантіно, які стали спадщиною світового кінематографа

Актуальне по темі

None 28 Березень 10:32

Ілон Маск оголосив про оновлення платної функції Twitter Blue: деталі

None 28 Березень 10:18

Без світла: одеситам пояснили причину відключення електроенергії

None 28 Березень 10:30

McDonald's поновлює роботу закладів в Одесі

None 28 Березень 10:16

Лідер КНДР закликав своїх вчених збільшити виробництво ядерного матеріалу для бомб

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB