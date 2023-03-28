Ізраїльський прем'єр Нетаньягу відкладає судову реформу через масові протести

Голова уряду Ізраїлю Беньямін Нетаньягу

Ізраїльський уряд відмовився від скандальної судової реформи. На рішення прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу вплинув протест у суспільстві та політичних елітах.

Про це повідомляє інформаційне агентство AP.

Відмова від реформи

Уряд Ізраїлю відклав суперечливу судову реформу.

Причиною такого кроку став потужний спротив реформуванню судової системи з боку суспільства та політичних еліт.

Пояснення від Нетаньягу

Голова уряду Беньямін Нетаньягу виступив із поясненням такого кроку.

У своїй промові Нетаньягу у примирливому тоні заявив, що пішов на поступки через намагання зберегти мир в країні.

"Якщо є можливість уникнути громадянської війни шляхом діалогу, я, як прем'єр-міністр, беру тайм-аут для діалогу", — зазначив голова ізраїльського уряду.

Нагадаємо, 26 березня провідний депутат від партії "Лікуд" прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу підтримав заклик міністра оборони призупинити спірну реформу судової системи. Він висловив припущення, що парламентська більшість уряду може бути розмита. Незгода з власною партією та кабінетом прем'єр-міністра посилила місяці безпрецедентних масових протестів жителів Ізраїлю, які побоюються, що пакет реформ може поставити під загрозу незалежність судів.

Додамо, що 27 березня президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав уряд припинити гостро оскаржувану реформу судової системи через день після того, як прем’єр-міністр Беньямін Нетаньяху звільнив свого міністра оборони за те, що він виступав проти цього кроку. Це викликало масові вуличні протести.

Фото: Reuters