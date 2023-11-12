Израиль впервые продал другой стране систему ПРО Праща Давида

Израильская система ПРО "Праща Давида". Фото: mil.in.ua

Израиль впервые продал другой стране за границу систему противоракетной обороны "Праща Давида". Контракт был подписан с Финляндией, его стоимость составляет 317 млн евро.

Об этом сообщает министерство обороны Израиля.

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Director General MG (Res) Eyal Zamir подтверждается наградой по продаже "Давида Слинга" в Финляндию установлено в соответствии. 317 млн. EUR. Это один из мировых маркетинговых систем для интерпретации продвинутых трещин, включая ballistics missiles, cruise missiles, aircraft & drones. pic.twitter.com/lqeAxy7WiK — Ministry of Defense (@Israel_MOD) November 12, 2023

Израиль продал систему ПРО "Праща Давида"

"Генеральный директор MG (Res) Эял Замер подписал соглашение о продаже Финляндии "Прящи Давида" стоимостью примерно 317 млн евро. Это одна из ведущих в мире систем для перехвата передовых угроз, включая баллистические ракеты, крылатые ракеты, самолеты и беспилотники", — говорится в сообщении.

Как известно, противоракетную систему "Праща Давида" разработала израильская компания Rafael Advanced Defense Systems совместно с американской Raytheon для перехвата ракет, в частности, крылатых и баллистических, средней и большой дальности в диапазоне от 40 до 300 км.

Производители заявляют, что система считается одной из самых совершенных в мире.

Напомним, что Израиль впервые в мире сбил баллистическую ракету в космосе. Ее запустили из Йемена в направлении израильского портового города Эйлат, и она пролетела около 1600 км в высоту.