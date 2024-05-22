Израиль отозвал послов в Ирландии и Норвегии из-за признания Палестинского государства

Жители Палестины. Фото: SIPA/SCANPIX

Израиль отозвал своих послов из двух стран из-за решения признать Палестинское государство. Речь идет об Ирландии и Норвегии.

Об этом сообщил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в соцсети X в среду, 22 мая.

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Кац заявил, что посылает резкое послание Ирландии и Норвегии.

"Я поручил немедленно отозвать послов Израиля в Ирландии и Норвегии для консультаций в свете решений этих стран признать Палестинское государство. Я посылаю Ирландии и Норвегии четкий и недвусмысленный сигнал: Израиль не будет молчать перед лицом тех, кто подрывает его суверенитет и угрожает его безопасности", — подчеркнул он.

По его словам, если Испания осуществит свое намерение признать Палестинское государство, аналогичный шаг будет сделан и против нее.

"Ирландско-норвежское безумие нас не останавливает; мы полны решимости достичь наших целей: восстановить безопасность наших граждан, ликвидировать ХАМАС и вернуть заложников домой. Нет более справедливых целей, чем эти", — добавил министр.

Пост министра иностранных дел Израиля. Фото: скриншот

Напомним, Норвегия, Ирландия и Испания официально подтвердили, что признают Палестину независимым государством. Норвежской премьер-министр Йонас Гар Стере подчеркнул, что это поможет установить мир на Ближнем Востоке.

Ранее в Израиле выступили против предоставления Палестине полноправного членства в Организации Объединенных Наций. Там заявили, что если это решение будет принято, США прекратят финансирование организации и ее комитетов.