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Ізраїль відкликав послів у двох країнах через визнання незалежності Палестини

22 травня 2024 11:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ізраїль відкликав послів в Ірландії та Норвегії через визнання Палестинської держави
Жителі Палестини. Фото: SIPA/SCANPIX
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Ізраїль відкликав своїх послів з двох країн через рішення визнати Палестинську державу. Йдеться про Ірландію та Норвегію.

Про це повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац в соцмережі X у середу, 22 травня.

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Кац заявив, що надсилає різке послання Ірландії та Норвегії.

"Я доручив негайно відкликати послів Ізраїлю в Ірландії та Норвегії для консультацій у світлі рішень цих країн визнати Палестинську державу. Я посилаю Ірландії та Норвегії чіткий і недвозначний сигнал: Ізраїль не буде мовчати перед обличчям тих, хто підриває його суверенітет і загрожує його безпеці", — наголосив він.

За його словами, якщо Іспанія здійснить свій намір визнати Палестинську державу, аналогічний крок буде зроблено і проти неї.

"Ірландсько-норвезьке безумство нас не зупиняє; ми сповнені рішучості досягти наших цілей: відновити безпеку наших громадян, ліквідувати ХАМАС і повернути заручників додому. Немає більш справедливих цілей, ніж ці", — додав міністр.

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Допис міністра закордонних справ Ізраїля. Фото: скриншот

Нагадаємо, Норвегія, Ірландія та Іспанія офіційно підтвердили, що визнають Палестину незалежною державою. Норвезькій прем’єр-міністр Йонас Гар Стере наголосив, що це допоможе встановити мир на Близькому Сході.

Раніше в Ізраїлі виступили проти надання Палестині повноправного членства в Організації Об'єднаних Націй. Там заявили, що якщо це рішення буде ухвалено, США припинять фінансування організації та її комітетів.

Ізраїль
посол
Норвегія
Ірландія
Палестина

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