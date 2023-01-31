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Израиль и США сделают все, чтобы Иран не получил ядерного оружия, — Нетаньяху

31 января 2023 07:50
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
США и Израиль не дадут Ирану изготовить ядерное оружие, — Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Израиль совместно с Соединенными Штатами Америки делает все, чтобы Иран не смог получить ядерное оружие и средства его доставки. Эти шаги должны предотвратить мировую опасность.

Об этом премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху рассказал на пресс-конференции в Иерусалиме, отмечает "Укринформ".

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Подробности

По словам Беньямина Нетаньяху, США и Израиль имеют общую позицию по отношению к Ирану. В частности, страны выступают за то, чтобы Иран не смог получить ядерное оружие и средства его доставки.

"Наша политика и моя политика состоит в том, чтобы сделать все возможное, чтобы помешать Ирану приобрести ядерное оружие и средства его доставки. Это остается без изменений. Но очевидно, тот факт, что мы и США работаем вместе, также важен для общей цели", — заявил глава израильского правительства.

Кроме того, Нетаньяху рассказал, что имел очень хорошую дискуссию с госсекретарем США Энтони Блинкеном о формировании общей политики, чтобы предотвратить опасность. Также он подчеркнул, что мир уже стал свидетелем варварства режима в Тегеране, в частности, относительно собственного народа, а также экспорта агрессии Ираном за пределы своих границ и региона Ближнего Востока.

Поэтому, по словам Нетаньяху, существует общий консенсус, что этот режим не должен получить ядерное оружие.

Напомним, ранее агентство Reuters писало, что россия предупредила США о завершении в 2026 году ядерного контроля. В свою очередь, Вашингтон дал понять, что хочет заключить дальнейшее соглашение с рф.

Как известно, россия и Соединенные Штаты, которые во время холодной войны имели соглашения о контроле над вооружениями, до сих пор вместе владеют около 90% мировых ядерных боеголовок.

Также недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов оборонного альянса усилить поддержку Киева. По его словам, риск применения ядерного оружия россией невелик, но сама риторика кремля опасна.

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