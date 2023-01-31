США та Ізраїль не дадуть Ірану виготовити ядерну зброю, — Нетаньягу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу

Ізраїль спільно зі Сполученими Штатами Америки робить усе, аби Іран не зміг отримати ядерної зброї та засобів її доставлення. Ці кроки мають запобігти світовій небезпеці.

Про це прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розповів на пресконференції у Єрусалимі, зазначає "Укрінформ".

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За словами Беньяміна Нетаньягу, США та Ізраїль мають спільну позицію щодо Ірану. Зокрема, країни виступають за те, щоби Іран не зміг отримати ядерної зброї та засобів її доставлення.

"Наша політика та моя політика полягає в тому, щоби зробити все можливе, аби перешкодити Ірану придбати ядерну зброю та засоби її доставлення. Це залишається без змін. Але очевидно, той факт, що ми та США працюємо разом, також є важливим для цієї спільної мети", — заявив очільник ізраїльського уряду.

Окрім того, Нетаньяху розповів, що мав дуже плідну дискусію з держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо формування спільної політики, аби запобігти небезпеці. Також він наголосив, що світ вже став свідком варварства режиму в Тегерані, зокрема щодо власного народу, а також експорту агресії Іраном за межі своїх кордонів і регіону Близького Сходу.

Тому, за словами Нетаньяху, існує спільний консенсус, що цей режим не повинен отримати ядерної зброї.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters писало, що росія попередила США про завершення у 2026 році ядерного контролю. Своєю чергою, Вашингтон дав зрозуміти, що хоче укласти подальшу угоду з рф.

Як відомо, росія та Сполучені Штати, які під час холодної війни мали угоди про контроль над озброєннями, досі разом володіють близько 90% світових ядерних боєголовок.

Також нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав членів оборонного альянсу посилити підтримку Києва. За його словами, ризик застосування ядерної зброї рф невеликий, але сама риторика кремля небезпечна.