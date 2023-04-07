Израиль начал наносить удары по сектору Газа: подробности

Израиль наносит авиаудары по сектору Газа в ответ на ракетные обстрелы своих северных регионов

Вечером, 6 апреля, Израиль начал наносить удары по террористам на территории сектора Газа. О пострадавших пока не сообщается.

Об этом сообщает официальный твиттер-аккаунт Вооруженных сил Израиля .

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В сети появились кадры, указывающие на то, что Израиль наносит авиаудары по сектору Газа в ответ на недавние ракетные обстрелы своих северных регионов, совершенных ранее новой группировкой ХАМАС с территории Ливана.

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ официально объявила о начале операции и подтвердила, что обстреливает сектор Газа.

The IDF is currently striking in Gaza. — Israel Defense Forces (@IDF) April 6, 2023

Напомним, что в четверг, 6 апреля, Ливан обстрелял ракетами северную территорию Израиля . СМИ сообщают, что в ответ на Израиль обстрелял южный Ливан.