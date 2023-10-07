Израиль имеет право защищаться и ответить на агрессию, — Байден

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден обещает Израилю всестороннюю помощь, чтобы граждане могли продолжать защищать себя. В свою очередь, Нетаньяху поблагодарил Байдена за поддержку и сказал, что "потребуется длительная и мощная кампания, в которой Израиль победит"

Об этом сообщает издание The Time of Israel.

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Президент США Джо Байден заявил, что США поддерживают Израиль и право Израиля на самооборону.

Тем временем Нетаньяху поблагодарила США за поддержку и призвал жителей Газы немедленно покинуть город. А Талибан обратился в Иран, Иорданию и Ирак с просьбой предоставить проход войскам в сторону Израиля "для завоевания Иерусалима".

"Все израильтяне в этот раз. Это займет время. Это будет тяжело. Впереди нас ждут сложные дни. Но с Божьей помощью, нашей объединенной силой и нашей верой в вечный Израиль мы победим", — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

שידור חי: https://t.co/AP0XP6oSp8 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) октябрь 7, 2023

Напомним, армия Израиля заявила, что контролирует уже большинство южных населенных пунктов страны. Ранее их захватили боевики ХАМАСа.

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил об усилении режима чрезвычайной ситуации на всей территории государства.