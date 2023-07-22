Английский язык в Украине станет обязательным: перечень профессий

Из законопроекта Зеленского об английском языке изъяли скандальные нормы
Комитет гуманитарной политики ВР принял решение о поддержке президентского законопроекта №9432 О применении английского языка в Украине, но при этом удалил скандальные нормы.
В частности, требование о демонстрации англоязычных фильмов в кинотеатрах на языке оригинала с украинскими субтитрами, изменения в Закон Украины "О медиа" о снижении квотных программ на украинском языке.
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Английский станет обязательным в Украине?
20 июля Комитет по гуманитарной политике рекомендовал ВР принять за основу проект Закона о применении английского языка в Украине.
Кроме изъятия требований, получивших наибольшую критику общества, Комитет поддержал важность создания благоприятных условий для изучения украинцами английского языка как языка международного общения в Украине.
Также решением комитета предусмотрено официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине, определить категории должностей, кандидаты на которые должны владеть английским.
При этом принятие законопроекта не должно создавать угрозы для полноценного утверждения украинского языка как единого государственного языка в Украине и не приводить к сужению его применения в публичных сферах общественной жизни.
Для взрослых украинцев введут курсы по изучению английского
Заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук отметила, что депутаты неоднократно консультировались с обществом и экспертами по поводу рисков законопроекта в вопросе защиты украинского языка.
Поэтому было изъять положения о дубляже: обязательный английский для демонстрации иностранных фильмов, где английский — язык оригинала; квоты для таких кинопоказов, а также квоты английского для телевещания.
"Законопроект пойдет на голосование уже в обновленной версии. Дискуссии будут ко второму чтению. В том числе и относительно переходного периода, за который английским языком должны овладеть чиновники и другие категории. Для взрослых будут введены языковые курсы, планируется система компенсации. Минцифра уже готовит проект на ДІЯ.Освіта", — отметила Кравчук в комментарии Новини.LIVE.
Кто должен знать английский: список профессий
Законопроект определяет категории должностей, кандидаты которых обязаны владеть английским языком. Это:
- Госслужащие, прокуроры, лица на руководящих должностях в полиции
- Подразделения экстренной помощи и медики
- Информация о культурных мероприятиях, архивных документах, музейных экспонатах должна иметь англоязычную версию
- Информация во всех видах транспорта должна быть дублирована на английском языке. Также английским должны владеть сотрудники транспорта.