Англійська мова в Україні стане обовʼязковою: перелік професій

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Комітет гуманітарної політики ВР ухвалив рішення про підтримку президентського законопроекту №9432 Про застосування англійської мови в Україні, але при цьому вилучив скандальні норми.

Зокрема, вимогу про демонстрацію англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу з українськими субтитрами, зміни до Закону України "Про медіа" щодо зниження квоти програм українською мовою.

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Англійська стане обовʼязковою в Україні?

20 липня Комітет з питань гуманітарної політики рекомендував ВР ухвалити за основу проєкт Закону про застосування англійської мови в Україні.

Англійська мова в Україні. Фото: Depositphotos

Окрім вилучення вимог, що отримали найбільшу критику від суспільства, Комітет підтримав важливість створення сприятливих умов для вивчення українцями англійської мови як мови міжнародного спілкування в Україні.

Також рішенням комітету передбачено офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, кандидати на які повинні володіти англійською мовою.

При цьому ухвалення законопроєкту не має створювати загрози для повноцінного утвердження української мови як єдиної державної мови в Україні та не призводити до звуження її застосування у публічних сферах суспільного життя.

Для дорослих українців введуть курси з вивчення англійської

Заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук зазначила, що депутати неодноразово консультувалися із суспільством та експертами щодо ризиків законопроєкту в питанні захисту української мови.

Євгенія Кравчук. Фото: Fb/Євгенії Кравчук

Тому вирішено було вилучити положення щодо дубляжу: обовʼязкову англійську для демонстрації іноземних фільмів, де англійська — мова оригіналу; квоти для таких кінопоказів, а також квоти англійської для телемовлення.

"Законопроєкт піде на голосування вже в оновленій версії. Дискусії будуть вже до другого читання. Зокрема, і щодо перехідного періоду, за який англійську мову мають опанувати чиновники та інші категорії. Для дорослих будуть введені мовні курси, планується система компенсації. Мінцифра вже готує проект на Дія.Освіта", — зазначила Кравчук у коментарі Новини.LIVE.

Хто повинен знати англійську: перелік професій

Законопроєкт визначає категорії посад, кандидати на обіймання яких зобовʼязані володіти англійською мовою. Це: