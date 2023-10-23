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Из реестра коррупционеров могут исчезнуть 10 тыс человек — в НАПК объяснили, чем это грозит

23 октября 2023 13:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Из реестра коррупционеров могут исчезнуть 10 тыс человек — в НАПК объяснили, чем это грозит
Председатель НАПК Александр Новиков. Фото: УНИАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков заявил, что из реестра коррупционеров могут удалить 10 тысяч человек. Это произойдет в том случае, если президент Украины Владимир Зеленский подпишет законопроект №9586.

Об этом сообщил Александр Новиков в интервью для издания Радио Свобода.

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О каком законопроекте идет речь

Так, речь идет о законопроекте по усовершенствованию порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

"На сегодняшний день на подписи у Президента находится законопроект, который фактически удаляет из соответствующего реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения", — сказал Новиков.

Как рассказывает глава НАПК, в случае, если Владимир Зеленский подпишет соответствующий закон и он вступит в силу, то из реестра коррупционеров удалят 10 тысяч человек, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Соответственно, после этого ранее осужденные лица смогут участвовать, например, в государственных закупках. Новиков считает это большим риском.

"Мы надеемся, что Президент этот закон не подпишет", — заявил Новиков.

Напомним, Киев стал первым городом в Украине, в котором был создан Департамент по предотвращению и выявлению коррупции. Его цель работы состоит в том, чтобы оценивать коррупционные риски в решениях городских властей и следить за эффективным использованием средств городского бюджета.

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