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Із реєстру корупціонерів можуть зникнути 10 тис осіб — у НАЗК пояснили, чим це загрожує

23 жовтня 2023 13:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Із реєстру корупціонерів можуть зникнути 10 тис осіб — у НАЗК пояснили, чим це загрожує
Голова НАЗК Олександр Новіков. Фото: УНІАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков заявив, що з реєстру корупціонерів можуть видалити 10 тисяч осіб. Це станеться у тому випадку, якщо президент України Володимир Зеленський підпише законопроєкт №9586. 

Про це повідомив Олександр Новіков в інтерв'ю для видання Радіо Свобода.

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Про який законопроєкт йдеться 

Так, йдеться про законопроєкт щодо вдосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

"На сьогодні на підписі у Президента знаходиться законопроєкт, який фактично видаляє з відповідного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення", — сказав Новіков. 

Як розповідає голова НАЗК, у випадку, якщо Володимир Зеленський підпише відповідний закон і він набере чинності, то з реєстру корупціонерів видалять 10 тисяч осіб, які і вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Відповідно, після цього засуджені раніше особи зможуть брати участь, наприклад, у державних закупівлях. Новіков вважає це великим ризиком. 

"Ми сподіваємося, що Президент цей закон не підпише", — заявив Новіков.

Нагадаємо, Київ став першим містом в Україні, у якому створили Департамент із питань запобігання та виявлення корупції. Його мета роботи полягає у тому, щоб оцінювати корупційні ризики у рішеннях міської влади і стежити за ефективним використанням коштів міського бюджету. 

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