Із реєстру корупціонерів можуть зникнути 10 тис осіб — у НАЗК пояснили, чим це загрожує
Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков заявив, що з реєстру корупціонерів можуть видалити 10 тисяч осіб. Це станеться у тому випадку, якщо президент України Володимир Зеленський підпише законопроєкт №9586.
Про це повідомив Олександр Новіков в інтерв'ю для видання Радіо Свобода.
Про який законопроєкт йдеться
Так, йдеться про законопроєкт щодо вдосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
"На сьогодні на підписі у Президента знаходиться законопроєкт, який фактично видаляє з відповідного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення", — сказав Новіков.
Як розповідає голова НАЗК, у випадку, якщо Володимир Зеленський підпише відповідний закон і він набере чинності, то з реєстру корупціонерів видалять 10 тисяч осіб, які і вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
Відповідно, після цього засуджені раніше особи зможуть брати участь, наприклад, у державних закупівлях. Новіков вважає це великим ризиком.
"Ми сподіваємося, що Президент цей закон не підпише", — заявив Новіков.
Нагадаємо, Київ став першим містом в Україні, у якому створили Департамент із питань запобігання та виявлення корупції. Його мета роботи полягає у тому, щоб оцінювати корупційні ризики у рішеннях міської влади і стежити за ефективним використанням коштів міського бюджету.
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