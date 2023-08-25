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"Ющенко это не интересовало": генерал рассказал, как Россия готовилась захватить Донбасс

25 августа 2023 19:00
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Генерал рассказал, как Россия готовилась к захвату Донбасса
Пророссийские митинги на Донбассе. Март 2014 года. Фото: wikipedia.org
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Россия начала подготовку кадров для беспорядков на Донбассе задолго до аннексии Крыма — еще в 2006-2007 годах.

Однако тогдашнее руководство государства не обращало внимания на соответствующие посылы управления СБУ в Донецкой области. Соответственно Украина была обречена оказаться в ситуации, в которой и оказалась.

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Об этом в интервью Новини.LIVE сказал украинский военный и глава контрразведывательных ведомств Украины начала 90-х Александр Скипальский.

 

"Когда меня назначили руководителем Донецкого управления (В 2006–2007 годах Скипальский возглавлял управление СБУ в Донецкой области. — ред.), я увидел, что Россия готовит кадры в подмосковных лагерях для беспорядков на Донбассе. Но в то время никто не хотел заострять отношения. с россиянами, думали, все как-то разойдется само по себе. А в конце концов предложили мне покинуть этот регион. Но тогда я полностью понял, что идет подготовка к захвату Донбасса", — сказал Скипальский.

Виктор Ющенко
Виктор Ющенко. Фото: google.com

По словам военного, тогдашний президент Украины Виктор Ющенко так и не встретился с ним по поводу вопроса Донбасса. По его убеждению, в целом тогдашнее руководство страны по разным причинам недооценивало угрозу со стороны России.

"К сожалению, тогда это ни Ющенко не интересовало, потому что он ни разу со мной не встретился. Я несколько раз делал попытку доложить ему через Балогу. Позвонил ему в 8 утра по какому-то инциденту, на что он мне сказал: "Почему вы меня беспокоите? Я вам что родственник?". Такое отношение у руководства государства было к информации государственного значения. Мы просто были обречены оказаться в такой ситуации, в какой оказались", — подытожил Скипальский.
 

Полную версию интервью с украинским военным Александром Скипальским читайте в ближайшие дни.

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