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"Ющенка це не цікавило": генерал розповів як Росія готувалася захопити Донбас

25 серпня 2023 19:00
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Генерал розповів, як Росія готувалася до захоплення Донбасу
Проросійські мітинги на Донбасі. Березень 2014 року. Фото: wikipedia.org
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Росія розпочала підготовку кадрів для заворушок на Донбасі задовго до анексії Криму — ще у 2006-2007 роках.

Однак тодішнє керівництво держави не звертало уваги на відповідні посили управління СБУ у Донецькій області. Відповідно, Україна була приречена опинитися у ситуації, в якій й опинилась.

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Про це в інтерв'ю Новини.LIVE сказав український військовик та очільник контррозвідувальних відомств України початку 90-х Олександр Скіпальський.

 

"Коли мене призначили керівником Донецького управління (У 2006–2007 роках Скіпальський очолював управління СБУ в Донецькій області. — ред.), я побачив, що Росія готує кадри у підмосковних таборах для заворушок на Донбасі. Але на той час ніхто не хотів загострювати стосунки із росіянами, думали, все якось розійдеться саме по собі. А в кінці-кінці запропонували мені залишити цей регіон. Але тоді я повністю зрозумів, що йде підготовка до захоплення Донбасу", — сказав Скіпальський. 

Виктор Ющенко
Віктор Ющенко. Фото: google.com

За словами військовика, тодішній президент України Віктор Ющенко так і не зустрівся з ним з приводу питання Донбасу. На його переконання, загалом тодішнє керівництво країни з різних причин не дооцінювало загрози з боку Росії.

"На жаль, тоді це ні Ющенка не цікавило, бо він ні разу зі мною не зустрівся. Я декілька разів робив спробу доповісти йому через Балогу. Зателефонував йому о 8-й ранку по якомусь інциденту, на що він мені сказав: "Чому ви мене турбуйєте? Я вам що родич?". Отаке відношення у керівництва держави було до інформації державного значення. Ми просто були приречені опинитися у такій ситуації, в які опинилися", — підсумував Скіпальський.

 

Повну версію інтерв'ю з українським військовиком Олександром Скіпальським читайте найближчими днями.

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