ISW объяснил, почему Пригожин воздерживается от комментариев о войне в Украине

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ

Лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин активно освещает действия своей компании в Африке. При он избегает заявлений о войне в Украине.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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Эксперты полагают, что Пригожин делает акцент на африканских операциях, чтобы сохранить присутствие в медиа, однако он заметно избегает обсуждений, связанных с Украиной.

Также было выявлено, что ресурсы, принадлежащие "ЧВК Вагнер", предпринимают попытки дестабилизировать действия частных военных групп, которые находятся в связи с российским оборонным ведомством.

В свою очередь несколько источников из России и Беларуси опровергли слухи 15 августа о том, что руководители из "Вагнера" якобы становятся частью ЧВК "Редут" под эгидой Министерства обороны России. По их словам, такая информация не соответствует реальности.

Внутренние источники указывают на то, что этот слух может являться "желанием" российского оборонного ведомства, отвергая идею перехода руководителей из "Вагнера" в "Редут". Они утверждают, что последние продолжают работать в рамках управления своей первоначальной ЧВК.

Аналитики говорят, что ранее связанные с "Вагнером" ресурсы и сам Евгений Пригожин выразили свою критику в отношении "Редута", особенно в контексте разногласий между "Вагнером" и Минобороны России во время событий вокруг Бахмута.

При этом в ISW полагают, что эмоциональный отклик многих источников, связанных с "Вагнером", на утверждения о возможном переходе части командования "Вагнера" в "Редут" указывает на продолжающийся интерес "Вагнера" к дестабилизации структур, связанных с российским Министерством обороны.

Напомним, что данные британской разведки свидетельствуют о том, что власти России, возможно, прекратили финансовую поддержку ЧВК "Вагнер". По некоторым предположениям, новым источником средств для этой группы могут стать органы власти Беларуси.

Кроме того, журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat спрогнозировал, что будет в России через полгода. Он считает, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин "будет мертв" или в России "произойдет второй переворот".