ISW пояснив, чому Пригожин утримується від коментарів про війну в Україні

Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ

Лідер ПВК "Вагнер" Євген Пригожин активно висвітлює дії своєї компанії в Африці. При цьому він уникає заяв про війну в Україні.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Експерти вважають, що Пригожин наголошує на африканських операціях, щоб зберегти присутність у медіа, проте він помітно уникає обговорень, пов'язаних з Україною.

Також було виявлено, що ресурси, що належать ЧВК "Вагнер", роблять спроби дестабілізувати дії приватних військових груп, які перебувають у зв'язку з російським оборонним відомством.

Своєю чергою кілька джерел з Росії та Білорусі спростували чутки 15 серпня про те, що керівники з "Вагнера" нібито стають частиною ПВК "Редут" під егідою Міністерства оборони Росії. За їхніми словами, така інформація не відповідає дійсності.

Внутрішні джерела вказують на те, що ця чутка може бути "бажанням" російського оборонного відомства, відкидаючи ідею переходу керівників з "Вагнера" в "Редут". Вони стверджують, що останні продовжують працювати в рамках управління своєю початковою ПВК.

Аналітики кажуть, що раніше пов'язані з "Вагнером" ресурси й сам Євген Пригожин висловили свою критику щодо "Редута", особливо у контексті розбіжностей між "Вагнером" та Міноборони Росії під час подій навколо Бахмута.

При цьому в ISW вважають, що емоційний відгук багатьох джерел, пов'язаних з "Вагнером", на твердження про можливий перехід частини командування "Вагнера" в "Редут" вказує на інтерес "Вагнера", що продовжується, до дестабілізації структур, пов'язаних з російським Міністерством оборони.

Нагадаємо, що дані британської розвідки свідчать про те, що влада Росії, можливо, припинила фінансову підтримку ПВК "Вагнер". За деякими припущеннями, новим джерелом коштів цієї групи можуть стати органи влади Білорусі.

Крім того, журналіст-розслідувач Христо Грозєв із Bellingcat спрогнозував, що буде в Росії через пів року. Він вважає, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин "буде мертвим", або в Росії "відбудеться другий переворот".