Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Историческое решение Конгресса о ленд-лизе: что оно дало Украине

Историческое решение Конгресса о ленд-лизе: что оно дало Украине

Ua ru
Дата публикации 28 апреля 2026 07:45
Заседание Конгресса в США. Фото: Wikimedia

Четыре года назад, 28 апреля, произошло историческое событие — Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о восстановлении механизма ленд-лиза — инструмента, который не использовался со времен Второй мировой войны. Речь идет о ленд-лизе для обороны демократии Украины с 2022 года. Его поддержали 417 конгрессменов и всего 10 выступили против.

Новини.LIVE рассказывают, что такое ленд-лиз и повлиял ли он на войну в Украине.

Что такое ленд-лиз

Ленд-лиз — государственная программа США, которая предусматривает передачу союзникам оружия, техники, боеприпасов, продовольствия и других ресурсов для ведения войны. Впервые она была введена в 1941 году для поддержки стран антигитлеровской коалиции.

Значительная часть такой помощи фактически не оплачивалась: уничтоженное или использованное в боях имущество списывалось, а компенсация могла относиться только к тому, что оставалось пригодным после окончания войны.

После 1945 года этот механизм не применялся вплоть до его восстановления для Украины в 2022 году.

Что предусматривает закон о ленд-лизе

Документ открыл возможности для более быстрого снабжения оборонной помощи Украине . После принятия в Конгрессе его подписал президент США Джо Байден.

Джо Байден подписал закон о ленд-лизе. Фото: кадр с видео / Белый дом

В частности, закон:

  • позволяет передавать оборонные средства по упрощенной процедуре;
  • отменяет жесткие временные ограничения на оказание помощи ;
  • не требует предварительных гарантий полного возмещения стоимости техники;
  • предполагает создание ускоренных механизмов доставки вооружения.

То есть США получили возможность гораздо быстрее реагировать на нужды Украины в поле боя.

Будет ли Украина отдавать ленд-лиз

Предварительно оплата может касаться только техники, которая останется после войны. Уничтоженное или использованное в боях вооружение не подлежит компенсации. В то же время возможны льготные или долгосрочные условия расчетов.

Какая ситуация с ленд-лизом по состоянию на 2026 год

Закон о ленд-лизе от 2022 года не стал основным инструментом поставки вооружения. Однако США активно использовали другие механизмы помощи — в частности, прямые пакеты поддержки безопасности и передачу техники из составов армии. Это позволяло действовать еще быстрее и гибче.

По состоянию на 2026 год , Украина продолжает получать значительную военную помощь от международных партнеров, прежде всего от США и стран НАТО.

Основной акцент смещен на долгосрочную поддержку — поставки современного вооружения, подготовку военных и развитие оборонной способности.

Таким образом, ленд-лиз для Украины остался скорее символом политической воли и резервным механизмом , чем основным каналом помощи, но его принятие 28 апреля 2022 стало одним из ключевых решений в первые месяцы полномасштабной войны .

Как писали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский ожидает от США не только военной помощи, но и возобновления жесткого санкционного давления на российскую нефть. А ведь РФ продолжает зарабатывать на энергоносителях. Кроме того, по словам главы государства, Украина должна получить от Вашингтона гарантии безопасности.

Глава ОП Кирилл Буданов заявил, что контакты между США и Украиной продолжаются в постоянном режиме. Он добавил, что Украина стремится к завершению войны, однако не цене собственных позиций. А результат переговоров напрямую зависит от силы государства.

США Конгресс Ленд-лиз
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации