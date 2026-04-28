Историческое решение Конгресса о ленд-лизе: что оно дало Украине

Заседание Конгресса в США.

Четыре года назад, 28 апреля, произошло историческое событие — Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о восстановлении механизма ленд-лиза — инструмента, который не использовался со времен Второй мировой войны. Речь идет о ленд-лизе для обороны демократии Украины с 2022 года. Его поддержали 417 конгрессменов и всего 10 выступили против.

Новини.LIVE рассказывают, что такое ленд-лиз и повлиял ли он на войну в Украине.

Что такое ленд-лиз

Ленд-лиз — государственная программа США, которая предусматривает передачу союзникам оружия, техники, боеприпасов, продовольствия и других ресурсов для ведения войны. Впервые она была введена в 1941 году для поддержки стран антигитлеровской коалиции.

Значительная часть такой помощи фактически не оплачивалась: уничтоженное или использованное в боях имущество списывалось, а компенсация могла относиться только к тому, что оставалось пригодным после окончания войны.

После 1945 года этот механизм не применялся вплоть до его восстановления для Украины в 2022 году.

Читайте также:

Что предусматривает закон о ленд-лизе

Документ открыл возможности для более быстрого снабжения оборонной помощи Украине . После принятия в Конгрессе его подписал президент США Джо Байден.

Джо Байден подписал закон о ленд-лизе. Фото: кадр с видео / Белый дом

В частности, закон:

позволяет передавать оборонные средства по упрощенной процедуре;

по упрощенной процедуре; отменяет жесткие временные ограничения на оказание помощи ;

; не требует предварительных гарантий полного возмещения стоимости техники ;

; предполагает создание ускоренных механизмов доставки вооружения.

То есть США получили возможность гораздо быстрее реагировать на нужды Украины в поле боя.

Будет ли Украина отдавать ленд-лиз

Предварительно оплата может касаться только техники, которая останется после войны. Уничтоженное или использованное в боях вооружение не подлежит компенсации. В то же время возможны льготные или долгосрочные условия расчетов.

Какая ситуация с ленд-лизом по состоянию на 2026 год

Закон о ленд-лизе от 2022 года не стал основным инструментом поставки вооружения. Однако США активно использовали другие механизмы помощи — в частности, прямые пакеты поддержки безопасности и передачу техники из составов армии. Это позволяло действовать еще быстрее и гибче.

По состоянию на 2026 год , Украина продолжает получать значительную военную помощь от международных партнеров, прежде всего от США и стран НАТО.

Основной акцент смещен на долгосрочную поддержку — поставки современного вооружения, подготовку военных и развитие оборонной способности.

Таким образом, ленд-лиз для Украины остался скорее символом политической воли и резервным механизмом , чем основным каналом помощи, но его принятие 28 апреля 2022 стало одним из ключевых решений в первые месяцы полномасштабной войны .

