Історичне рішення Конгресу про ленд-ліз: що воно дало Україні

Чотири роки тому, 28 квітня, відбулася історична подія — Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт про відновлення механізму ленд-лізу — інструменту, який не використовувався з часів Друга світова війна. Йдеться про ленд-ліз для оборони демократії України від 2022 року. Його підтримали 417 конгресменів і лише 10 виступили проти.

Новини.LIVE розповідають, що таке ленд-ліз та чи вплинув він на війну в Україні.

Що таке ленд-ліз

Ленд-ліз — це державна програма США, яка передбачає передачу союзникам зброї, техніки, боєприпасів, продовольства та інших ресурсів для ведення війни. Вперше її запровадили у 1941 році для підтримки країн антигітлерівської коаліції.

Значна частина такої допомоги фактично не оплачувалася: знищене або використане у боях майно списувалося, а компенсація могла стосуватися лише того, що залишалося придатним після завершення війни.

Після 1945 року цей механізм не застосовувався — аж до його відновлення для України у 2022 році.

Що передбачає закон про ленд-ліз

Документ відкрив можливості для значно швидшого постачання оборонної допомоги Україні. Після ухвалення в Конгресі його підписав президент США Джо Байден.

Зокрема, закон:

дозволяє передавати оборонні засоби за спрощеною процедурою;

за спрощеною процедурою; скасовує жорсткі часові обмеження на надання допомоги ;

; не вимагає попередніх гарантій повного відшкодування вартості техніки ;

; передбачає створення прискорених механізмів доставки озброєння.

Тобто США отримали змогу значно швидше реагувати на потреби України на полі бою.

Чи віддаватиме Україна ленд-ліз

Попередньо, оплата може стосуватися лише техніки, яка залишиться після війни. Знищене або використане у боях озброєння не підлягає компенсації. Водночас можливі пільгові або довгострокові умови розрахунків.

Яка ситуація з ленд-лізом станом на 2026 рік

Закон про ленд-ліз від 2022 року не став основним інструментом постачання озброєння. Проте США активно використовували інші механізми допомоги — зокрема прямі пакети безпекової підтримки та передачу техніки зі складів армії. Це дозволяло діяти ще швидше і гнучкіше.

Станом на 2026 рік Україна продовжує отримувати значну військову допомогу від міжнародних партнерів, передусім від США та країн НАТО.

Основний акцент зміщено на довгострокову підтримку — постачання сучасного озброєння, підготовку військових та розвиток оборонної спроможності.

Таким чином, ленд-ліз для України залишився радше символом політичної волі та резервним механізмом, ніж основним каналом допомоги, але його ухвалення 28 квітня 2022 року стало одним із ключових рішень у перші місяці повномасштабної війни.

