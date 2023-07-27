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Ирландия вряд ли выразит соболезнования РФ в случае смерти Путина, — премьер Лео Варадкар

27 июля 2023 10:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ирландия вряд ли выразит соболезнования РФ в случае смерти Путина, — премьер Лео Варадкар
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что власти его страны вряд ли выразят соболезнования РФ в случае смерти Владимира Путина. Он также выразил уверенность в том, что представители Ирландии не будут присутствовать на церемонии прощания с российским лидером.

Об этом пишет Independent.

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По информации издания, события второй половины 20-го века имели отношение к политике ирландского нейтралитета во время Второй мировой войны.

В прошлом внешнеполитический акт, связанный с выразившим соболезнования Германии из-за кончины Гитлера министром Эамоном де Валерой вызвал международное недовольство. Этот акт подтвердил сложную позицию нейтралитета Ирландии в те времена.

Сегодня, несмотря на заявления о сохранении нейтралитета, ирландские власти уточняют, что речь идет о военном нейтралитете, не смешивая его с политическим. На фоне посещения Украины, Варадкар заявил о готовности помогать ей и выделил средства для гуманитарной поддержки.

В ответ на вопрос о возможности выразить соболезнования России в случае смерти Путина, Варадкар выразил сомнение, добавив, что никогда раньше не задумывался над этим вопросом. Он также подчеркнул, что, скорее всего, не будет присутствовать на потенциальных похоронах Путина, учитывая, что ему ранее был запрещен въезд в Россию из-за обвинений в "русофобии".

Напомним, что 19 июля, в Украину с официальным визитом прибыл премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Президент Украины Владимир Зеленский провел с ним переговоры по безопасности, политическому и экономическому сотрудничеству.

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