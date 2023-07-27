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Ірландія навряд чи висловить співчуття РФ у разі смерті Путіна, — прем'єр Лео Варадкар

27 липня 2023 10:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ірландія навряд чи висловить співчуття РФ у разі смерті Путіна, — прем'єр Лео Варадкар
Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що влада його країни навряд чи висловить співчуття РФ у разі смерті Володимира Путіна. Він також висловив упевненість у тому, що представники Ірландії не будуть присутніми на церемонії прощання з російським лідером.

Про це пише Independent

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За інформацією видання, події другої половини 20 століття мали відношення до політики ірландського нейтралітету під час Другої світової війни.

У минулому зовнішньополітичний акт, пов'язаний із міністром Еамоном де Валерою, який висловив співчуття Німеччини через смерть Гітлера, викликав міжнародне невдоволення. Цей акт підтвердив складну позицію нейтралітету Ірландії на той час.

Сьогодні, попри заяви про збереження нейтралітету, ірландська влада уточнює, що йдеться про військовий нейтралітет, не змішуючи його з політичним. На тлі відвідин України Варадкар заявив про готовність допомагати їй та виділив кошти для гуманітарної підтримки.

У відповідь питання про можливість висловити співчуття Росії у разі смерті Путіна, Варадкар висловив сумнів, додавши, що ніколи раніше не замислювався над цим питанням. Він також підкреслив, що, швидше за все, не буде присутній на потенційному похороні Путіна, враховуючи, що йому раніше було заборонено в'їзд до Росії через звинувачення в "русофобії".

Нагадаємо, що 19 липня, в Україну з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар. Президент України Володимир Зеленський провів з ним переговори щодо безпеки, політичної та економічної співпраці.

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