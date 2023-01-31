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Иран считает Украину одним из виновников взрывов на военных заводах, — СМИ

31 января 2023 08:32
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Иран подозревает в причастности к дроновой атаке Украину и Азербайджан
Иран неофициально требует от Украины опровергнуть свою причастность к атаке дронов
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Иранские власти, до сих пор официально никого не обвинив в ударе по военному заводу и другим объектам, подозревают в участии в этой атаке Украину. Кроме того, по мнению Тегерана, к удару может быть причастен Азербайджан.

Об этом со ссылкой на источники в иранских властных кругах сообщило издание Amwaj.media.

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Официально Исламская Республика Иран пока не обвинила никого в атаке дронов на военные объекты на территории страны, в частности, на завод в Исхафане.

Но, как сообщил Amwaj.media высокопоставленный источник в иранских властях, среди потенциальных виновников фигурирует, в частности, и Украина.

Также, по информации издания, Высший совет национальной безопасности Ирана предупредил о "тяжелых последствиях", если украинское правительство не опровергнет причастность к нападению на иранские объекты.

Кого еще обвиняет Иран

Кроме Украины, иранские власти подозревают и другие страны, с которыми имеют непростые отношения.

Так, некоторые источники в Тегеране отмечают, что за атакой дронов на иранские заводы может стоять Азербайджан.

Посольство Азербайджана в Иране, отмечает Amwaj.media, недавно было закрыто из-за роста напряженности в отношениях двух стран.

Дроновая атака на заводы в Иране

На крупных предприятиях в разных районах Ирана в ночь на 29 января начались не менее четырех сильных пожаров, сопровождавшихся взрывами. Арабские СМИ заявили о начале военной операции Израиля в Иране.

Взрывы были подтверждены на четырех объектах:

  • на оборонном предприятии в городе Исфахан;
  • в городе Хой провинции Западный Азербайджан;
  • на нефтехимическом заводе в городе Азершехр, Восточный Азербайджан;
  • в Кередж, провинция Альборз.

Напомним, что в воскресенье, 29 января, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал взрывы в Иране.

"Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка. Украина же предупреждала", — написал тогда Подоляк.

После этого Иран в понедельник, 30 января, вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране из-за комментариев украинских представителей по поводу ударов беспилотников по военным и нефтехимическим заводам в Иране.

Фото: из соцсетей

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