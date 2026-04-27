Иран предлагает США новое соглашение о прекращении огня

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Иран предлагает Соединенным Штатам Америки новое предложение по восстановлению Ормузского пролива и прекращению боевых действий. В то же время переговоры по ядерной программе отсрочили. Вероятно, предложение направлено на урегулирование кризиса вокруг пролива и блокады Штатов.

Об этом сообщает Axios в понедельник, 27 апреля, передает Новини.LIVE.

Новая сделка от Ирана для США

В рамках нового соглашения предлагается продлить прекращение огня на длительный период или окончательно договориться о прекращении войны, а переговоры по ядерной программе начнутся только после открытия Ормузского пролива и снятия американской блокады.

Отмечается, что Белый дом уже получил предложение США, но неизвестно, рассматривают ли его.

"Это деликатные дипломатические переговоры, и США не будут вести переговоры через прессу. Как сказал президент, Соединенные Штаты держат карты в руках и заключат только такое соглашение, которое ставит американский народ на первое место, никогда не позволяя Ирану иметь ядерное оружие", — заявила пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэйлс.

По информации трех американских чиновников, сегодня Трамп планирует провести совещание с ключевыми советниками по нацбезопасности и внешней политике по ситуации вокруг Ирана. Один из источников отмечает, что во время встречи обсудят застой в переговорах и возможные дальнейшие действия.

Кроме того, недавно Трамп в интервью Fox News дал понять, что планирует продолжить блокаду. Он надеется, что это заставит Иран уступить.

Напряжение в переговорах между США и Ираном усилилось после безрезультатного визита министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Пакистан.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Дональда Трампа, применение ядерного оружия против Ирана не является необходимым, ведь США уже нанесли стране значительный ущерб обычными методами. По его словам, Америка реализовала около 75% своих целей.

Ранее Трамп заявил, что Иран стремится восстановить функционирование Ормузского пролива. В то же время он подчеркнул, что отмена американской блокады может сорвать перспективы заключения мирного соглашения. Кроме того, лидер США продлил режим прекращения огня с Ираном.